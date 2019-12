2019 : Top 5 & Flop 3 de Jeuxactu, l'une des pires années jeu vidéo de la décennie ?

Purée, déjà l’heure de faire son bilan de l’année, 2019 étant sur le point de se faire la malle et de n’être qu’un lointain souvenir. Comme d’hab’ depuis maintenant plus de 15 ans que JEUXACTU existe, il est temps de céder à l’indispensable – et toujours très bankable – Top 5 pour conclure ces 12 mois qui viennent de s’écouler en beauté. Comme l’an passé, on a rajouté un Flop 3, histoire de mal parler sur certains jeux, ceux qu’on a envie de pourrir en deux phrases ou juste un GIF bien choisi. Nan, parce qu’en vrai, y en a eu du déchet en 2019. Beaucoup de déceptions, des actes manqués aussi, des come-backs foirés et pas mal de deumer qui méritent qu’on les exhibe une fois encore publiquement. En revanche, si on a unanimement voté pour un GOTY en 2018 (on avait l’embarras du choix, entre Red Dead Redemption 2 et GOD OF WAR), cette année, ce fut très compliqué. D’une part, parce qu’on n’était vraiment pas d’accord entre nous ; et d’autre part parce qu’il n’y avait aucun titre qui ressortait comme une évidence à nos yeux. Il y avait toujours quelque chose à redire ou ce petit truc qui gênait pour la sélection du meilleur jeu 2019. En vrai, c’était franchement pas la meilleure des années et il est grand temps que la next gen’ donne un bon coup de pied dans la fourmilière. Et ouais, l’année prochaine, à cette même date précise, on aura déjà la PS5 et les Xbox Series entre nos mains. C’est quand même bien sympa tout ça.