Uncharted le film : un gros caméo aux côtés de Tom Holland en jeune Nathan Drake ?

Le tournage du film Uncharted s'est terminé il y a quelques jours du côté de Berlin et cette fin de production a enfin donné le feu vert pour la communication qui a pris le relais. Résultat : c'est Tom Holland en personne qui s'est chargé de révéler la première photo de lui grimé en Nathan Drake. Une photo postée sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram) et qui nous permet d'apprécier le look du jeune acteur, qui va donc incarner une version plus jeune de l'aventurier le plus apprécié du jeu vidéo. Sur ce cliché, on peut aussi découvrir un décor qui fait soit pensé à des ruines d'un temple incas, soit à la carcasse d'un bateau pirate. On vous rappelle que les aventures de Nathan Drake permettent à ce dernier à voyager aux quatre coins du monde, à la recherche de trésors perdus.Dans la foulée de la photo partagée par Tom Holland, Naughty Dog a également joué sa part en partageant une photo où l'on découvre l'acteur Nolan North aux côtés de Tom Holland. Celui qui a incarné Nathan Drake dans le jeu vidéo (corps, mouvements et voix bien sûr) était donc sur les plateaux de tournage, ce qui signifie sans doute qu'il a servi de consultant pour que Tom Holland puisse avoir les bons tips pour être le meilleur Nathan Drake possible. Reste à savoir maintenant si la production est allée plus loin en intégrant Nolan North dans le film, dans un rôle bien défini ou dans un caméo qui pourrait faire vriller les fans. L'un comme l'autre serait la meilleure des idées.Côté production, c'est Ruben Fleischer (Zombieland 1 & 2, Venom) qui est à la réalisation, tandis que le scénario a été écrit par Arthur Marcum et Matt Holloway qui ont l'habitude de travailler en tandem, puisqu'ils ont déjà co-écrit les films Iron Man, Bumblebee et Men in Black International. En ce qui concerne le casting, Tom Holland est accompagné de Mark Wahlberg qui sera Sully, tandis que Antonio Banderas endossera le rôle du méchant de service. A noter que Tom Holland enchaîne les tournages puisqu'il est parti à New York pour faire le Spider-Man 3 tant attendu, celui qui devrait faire apparaître le Spider-Verse.