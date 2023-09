5 News & Rumeurs par jour : notre émission (quotidienne) revient dans un nouveau format

Lancée en 2020 et arrêtée subitement en Mai 2021 (la jalousie, tu connais), notre émission quotidienne "5 News & Rumeurs par jour" fait son grand retour en cette rentrée 2023. Un come-back que l'on prépare depuis le mois de juin, avec la mise en place d'un nouveau format, d'un nouvel habillage et d'un nouveau générique. Avec l'évolution du mode de consommation de l'information et des platesformes comme TikTok qui explosent, l'idée est de pouvoir également retrouver notre émission sur les réseaux sociaux. Jeuxactu n'étant désormais formé que par une personne en CDI et une personne en pige, on s'adapte aussi aux restrictions humaines et budgétaires. Plus de travail et plus d'abnégation pour nous, mais la passion est restée intacte. On espère que cette nouvelle formule saura trouver son public, deux ans après l'avoir arrêtée (par contrainte), et qu'elle durera aussi longtemps que nous serons debout. Evidemment, dans 5 news & Rumeurs par jour, on parle de jeux vidéo, de cinéma et de la pop culture de manière générale, parce qu'on a ça dans le sang. Please enjoy avec les 3 premiers numéros.