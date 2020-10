5 News & Rumeurs par jour : on vous parle du ventilo de la PS5, présentation de l'artbook de Sekiro

En attendant l'édition d'aujourd'hui que Maxime, Damien (réalisateur) et Maximilien sont en train de tourner, nous vous proposons de découvrir l'épisode n°11 de notre émission 5 News & Rumeur par jour qui est en ligne depuis hier sur YouTube. Maxime et Laurely commencent par le ventilateur de la PS5, avant d'enchaîner sur Jigsaw et Leatherface qui débarquent dans Call of Duty : Warzone. Les deux acolytes passent ensuite au système de Trophées qui va évoluer sur PS5, avant de s'intéresser à la Walkcar. Enfin, ils terminent sur l'artbook de Sekiro : Shadows Die Twice.Enfin, on rappelle que nous organisons un concours en partenariat avec Razer pour gagner le casque Kraken Ultimate d'une valeur de 150€. Tout est expliqué dans la vidéo. Bon visionnage à tous.