Top 2024 : voici nos 5 meilleurs jeux de l'année et notre GOTY aussi

Il ne reste plus que quelques jours avant que 2024 ne tire sa révérence, et comme beaucoup de médias et de créateurs de contenu, c'est l'heure de faire le bilan de l'année avec ce que j'appelais autrefois le Top 5 de Jeuxactu. On a fait ça pendant près de 20 ans et puis tout s'est arrêté après le COVID. L'équipe qui saute, moi qui me retrouve tout seul à gérer le site web Jeuxactu, la chaine YouTube et les réseaux sociaux, autant vous dire que je dors encore moins qu'avant. Et Dieu sait que je ne dormais pas beaucoup déjà quand j'avais encore une équipe avec moi. Trois ans qu'on n'avait pas fait cet exercice de vous donner ce Top 5, ou l'équivalent des Game Awards pour notre rédaction. Je dis nous, parce que c'est un tic de langage alors que je devrais dire "je" puisque je suis tout seul. 2024 fut une année assez folle en termes de sortie, avec des surprises, des ratés et des débats plus que jamais houleux et cette scission sismo-sismique entre d'un côté les wokes, les anti-wokes et ceux qui sont au milieu qui essaient de ne pas se prendre une balle perdue. Est-ce que 2025 va-t-il consolider cette mouvance, ou à l'inverse l'adoucir ? J'ai ma p'tite idée, mais on est là pour vous donner la liste de mes 5 jeux préférés, alors let's go !





5- NEVA (PC, PS5, Xbox Series)

Il y a six ans, Nomada Studio se faisait un nom avec Gris, un plateformer atypique, qui sortait des sentiers battus et dont les intentions sincères ont permis de constater que même chez les indé, on est capable encore et toujours de se distinguer. Neva reprend cette même idéologie en poussant l'envie encore plus loin. En embrassant complètement cette osmose avec la nature, en s'inspirant sans se cacher des oeuvres de Hayao Miyazaki et des productions du studio Ghibli, les développeurs espagnols de Nomada nous transportent dans un univers absolument envoûtant où chaque moment, chaque écran donne le sentiment de contempler le tableau d'un artiste accompli, celui de Conrad Roset. Avec la crise du COVID, la naissance de son enfant, son rapport a changé et cette évolution dans sa personnalité se ressent aussi dans Neva, un jeu où le besoin de s'entraider, de prendre soin l'un et l'autre se fait ressentir dans ce monde qui se meurt. Rien n'est perdu malgré les apparences, un message optimiste qui va guider le joueur dans une expérience comme nul autre ne nous avait proposé. La plateforme est toujours d'actualité, les énigmes toujours aussi plaisantes, mais on a gagné en férocité et adversité, grâce à ce katana mis dans la main d'Alba, notre héroïne, capable de bien des choses et des mouvements. Ses animations faites à la main subliment, son combat également, tandis que Neva, ce louveteau qui grandit à vue de nez, est un personnage qu'on a, nous aussi, envie de cajoler. Sublime.











4- TopSpin 2K25 (PC, PS5, Xbox Series)

Top Spin a fait son retour en 2024. Une phrase presque surréaliste quand on sait que la licence était portée disparue depuis 13 ans. Et pourtant, à force d'insistance et de croyance, le meilleur jeu de tennis de tous les temps est de retour, et il ne m'a pas déçu. Il faut dire que 2K Games et Hangar 13 ont pris le moins de risques possibles, en reprenant les bases du gameplay de Top Spin 4. Des réajustements et quelques modifications ont toutefois été apportées pour donner plus de consistance et de profondeur, et gommer les quelques aspects qui étaient encore perfectibles, comme le service, la volée et une augmentation nette des fautes ou des balles qui sortent du terrain. C'était de toutes les façons le meilleur compromis à faire, tant le gameplay était déjà divin à l'époque et atteint aujourd'hui des sommets inégalés. Plus que jamais le timing et le placement doivent être gérés au millémètre pour être sûr de taper juste et au bon endroit, ce qui garantit une marge de progression encore plus folle, même quand on était déjà un cador à Top Spin 4. Avec Top Spin 2K25, jamais un jeu de tennis n'aura été aussi varié dans ses échanges, et la fluidité de son rythme. Là où 2K Games a déconné, c'est dans le suivi de son jeu, malheureusement pas à la hauteur et qui a poussé pas mal de joueurs à ne pas s'investir davantage. Pas assez de nouveaux joueurs, les gros qui sont absents alors que le gameplay s'affine à chaque mise à jour, c'est vraiment dommage.







3- Les Fourmis (PC, PS5, Xbox Series)

Avec Les Fourmis, Microids tient là son premier grand jeu, capable de tenir la dragée haute aux grosses productions de cette fin d'année 2024. La phrase peut paraître surréaliste pour certains, compte-tenu du passif peu glorieux de l'entreprise de Rosa Parks (même si elle dispose de titres très corrects et très plaisants dans son catalogue, ne l'oublions pas), mais l'effort est bien réel. En misant sur les développeurs de Tower Five, l'éditeur français a visé juste, car non seulement le studio rochelais prouve qu'il maîtrise à la perfection l'utilisation de l'Unreal Engine 5, faisant de leur titre l'un des jeux les plus beaux de cette année, mais en plus, ils ont trouvé la formule parfaite pour adapter le RTS sur consoles, avec contrôles à la manette. La souris est en effet remplacée par notre fourmi qui va gérer toutes les actions à entreprendre sur le champ de bataille, le tout avec une grande efficacité et toujours au coeur de l'action. De fait, le joueur n'est jamais passif et doit constamment jongler entre les différents nids qu'il faut faire prospérer. Mais que les allergiques du RTS se rassurent, Les Fourmis, c'est aussi un jeu d'aventure, d'exploration et de contemplation, avec des niveaux magnifiques à découvrir, le tout à travers les yeux d'une petite fourmi dans un monde qui paraît subitement gigantesque. On l'a déjà dit, mais on va encore le répéter, le titre de Microids est une claque visuelle et se balader dans ce microcosme est une expérience rafraîchissante, loin de ce que nous propose le jeu vidéo de manière générale. On sort de notre zone de confort certes, et on découvre un monde nouveau, bien pensé et bien troussé, au contenu riche et challengeant. Il se dit qu'en ligne droite, la campagne se finit en 20h, on avoisine plutôt les 40 heures de jeu, tandis que le mode multi va permettre de prolonger le plaisir. Et cerise sur le cake, le jeu est vendu 39,99€. À ce prix-là, c'est presque un cadeau.













2- Astro Bot (PS5)

Astro Bot, le GOTY 2024 officiel, que je place personnellement en Top 2 de mes awards. Quel plaisir, quelle expérience incroyable avec mes enfants, quel sens du partage, que bonbon vraiment ! Il mérite amplement son statut de Game of the Year, il ne l'a clairement pas volé. Non seulement, il nous a proposé une véritable esthétique, avec un univers captivant, chatoyant et chaleureux, mais il a aussi surprend tout le monde par la précision de son gameplay. La fluidité avec laquelle s'enchaîne les actions, la jouabilité chirurgicale, ce tempo incroyable qui donne le sentiment que tout est possible rend le jeu absolument phénoménal dans son systèmes de jeu. Ajoutez à cela une idée nouvelle à chaque nouveau niveau, des gadgets qui ne cessent de varier les plaisirs, des environnements tous différents les uns des autres, des boss massifs qui sont un véritable plaisir de les affronter et on obtient sans doute l'un des meilleurs plateformers 3D de ces dix dernières années. Nintendo avait le monopole du genre avec la qualité de ces productions jusqu'à présent, mais désormais, il va falloir compter sur Nicolas Doucet et Team Asobi. Maintenant, comme on l'a détaillé dans notre papier, il faut que Sony prenne conscience que les plateformers doivent revenir en force dans son écosystème, comme à la belle époque PS2 / PS3 avec des licences, qui avaient pourtant marqué les esprits (Ape Escape, Jak & Daxter, Ratchet & Clank, LocoRocco, Sly Raccoon). Parce qu'un savoir-faire comme celui-là, il ne faut pas le laisser dépérir...









1- Black Myuth Wukong : notre GOTY 2024 (PC, PS5)

Black Myth Wukong est sans conteste pour nous le jeu de l'année de cette année 2024. Depuis son annonce en 2020, on nous a promis du grandiose et on l'a eu ! Aucun mensonge, aucun downgrade, aucune entourloupe. Certains éditeurs devraient en prendre de la graine. Que ce soit au niveau de sa réalisation comme dans son gameplay, le titre de Game Science impose et force le respect. Visuellement pour commencer, le jeu est une énorme baffe visuelle, au point où il va devenir une référence pour les prochains jeux de ce calibre. Le studio chinois prouve que non seulement il maîtrise l'Unreal Engine 5, mais qu'il sait aussi délivrer un univers immersif et superbement raconté. Rien n'est laissé au hasard dans son lore, avec des références culturelles placées un peu partout dans l'aventure. Rarement l'histoire de Sun Wukong n'aura été aussi bien revisitée, avec en prime une approche artistique sublime.





Mais il y a pas que l'écrin qui est imparable, le gameplay également. Fluide, nerveux et particulièrement jouissif, le système de combat de Black Myth Wukong permet de profiter des aptitudes du Roi-Singe, de son agilité légendaire à ses multiples transformations, sans oublier la maîtrise de son bâton magique. Game Science a opté en sus pour un game system évolutif, personnalisable aussi pour le joueur, à travers trois postures qui confèrent des techniques différentes. C'est d'autant plus gratifiant que le jeu permet de défaire les points de compétences attribués pour expérimenter d’autres voies grâce à une redistribution des points. Chaque affrontement devient alors un moment de plaisir ultime, et quand bien même certains boss risquent de vous mener la vie dure, le jeu est nettement moins insurmontable qu'un Souls-like punitif et déséquilibré comme le fut Shadow of the Erdtree.

Certes, on pourrait pester contre l'absence de carte pour nous repérer dans les environnements qui ne cessent de s'ouvrir au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu (on est carrément sur une zone 'open world' au Chapitre 6, avec déplacement aérien sur nuage magique et à dos de sauterelle aussi), que les murs invisibles auraient pu être mieux masqués et que certains secrets sont vraiment trop cryptiques à trouver, mais ce n'est rien face à la générosité dont le titre fait preuve. Car n'oublions pas que le projet Black Myth Wukong est non seulement le tout premier jeu d'un jeune studio indépendant, mais qu'il a aussi été constitué par une toute petite équipe (ils étaient 13 développeurs au départ quand ils ont commencé le développement en 2018), et rien que ça, ça force le respect.











Coup de coeur - Helldivers 2