5 News & Rumeurs par jour, votre rendez-vous quotidien sur le jeu vidéo et la pop culture

Vous avez été nombreux à réagir à notre teasing sur les réseaux sociaux, et on peut désormais vous le dire : 5 News & Rumeurs par jour est votre nouveau rendez-vous quotidien consacré au jeu vidéo et à la pop culture. Tous les jours, sur la chaîne YouTube de JEUXACTU, la rédaction reviendra non seulement sur l'actualité vidéoludique, mais évoquera également tous les sujets susceptibles d'intéresser les geeks que nous sommes. Qu'il s'agisse de hardware, de goodies, de cinéma, de nouvelles technologies, ou encore de séries, tous les sujets seront abordés et débattus par la team.JEUXACTU tient à remercier Razer, notre partenaire sans lequel ce projet n'aurait pas été possible. On tient également à saluer chaleureusement Rob de FREITAS qui s'est occupé de tous les éléments visuels de l'émission - dont le sublime générique - ainsi que Jean-Patrick et son aide précieuse à la réalisation. Maintenant que le cadre est posé, on vous souhaite un excellent premier numéro.