Bon plan : Surfshark fête son anniversaire avec une offre VPN taillée pour les joueurs

Le fournisseur de VPN Surfshark souffle ses 7 bougies et en profite pour lancer une offre choc. L’occasion idéale pour les gamers de renforcer leur sécurité en ligne à prix mini. On vous explique pourquoi ce bon plan est à ne pas rater. À l’heure où la sécurité numérique devient aussi indispensable qu’un bon ping dans une partie compétitive, Surfshark propose une offre d’anniversaire particulièrement alléchante. Son abonnement VPN “Starter” tombe à 1,99€/mois pendant deux ans, avec trois mois offerts. Une formule habituellement facturée 4,39€/mois. Et ce n’est pas tout. Pour ceux qui souhaitent une solution encore plus complète, la version Surfshark One, intégrant un antivirus, un bloqueur de publicités, un outil de détection de fuites de données et un moteur de recherche sans traçage, est proposée quant à elle à 2,49€/mois sur la même durée, avec également trois mois offerts.





Consulter les offres VPN de Surfshark à partir de 1,99€ par mois





Cette offre est valable jusqu’au 30 avril et permet de bénéficier d’un des VPN premium les plus accessibles du marché.





Pourquoi un VPN comme Surfshark est un allié précieux pour les gamers





Si les VPN étaient autrefois l’apanage des experts en cybersécurité, ils sont désormais devenus des outils incontournables pour les joueurs en ligne. Et pour cause : Surfshark offre plusieurs avantages taillés sur mesure pour le gaming :

Réduction de la latence : en se connectant à des serveurs proches de ceux des jeux, Surfshark optimise le routage réseau et peut donc réduire la latence, surtout si votre FAI applique un bridage sur certaines plateformes.





Protection contre les attaques DDoS : lors de parties compétitives ou sur certains serveurs ouverts, il arrive que des joueurs mal intentionnés lancent des attaques visant à vous déconnecter. En masquant votre IP réelle, Surfshark vous protège contre ce type d’agression.





Préservation de l’anonymat : les tchats vocaux ou écrits dans les jeux sont parfois le théâtre de comportements toxiques. Un VPN permet de préserver votre vie privée en dissimulant votre emplacement réel.





Connexion sécurisée sur les réseaux publics : si vous jouez ou streamez depuis un hôtel, une résidence étudiante ou une borne publique, le VPN chiffre votre trafic pour éviter toute intrusion et vol de données sur votre machine.

Surfshark, la solution VPN complète et abordable





Ce qui distingue Surfshark de la concurrence, c’est la richesse de ses fonctionnalités. En plus du VPN, la formule Surfshark One ajoute par exemple :

Un antivirus performant qui protège contre les logiciels malveillants ;





Un bloqueur de pubs et de trackers qui améliore l’expérience de navigation ;





Des alertes en cas de fuite de vos identifiants via Surfshark Alert ;





Et un moteur de recherche privé sans publicités ciblées.

L’un des gros points forts de Surfshark reste aussi son utilisation sans limite d’appareils : vous pouvez l’installer sur votre PC gaming, votre console via la fonction Smart DNS, votre smartphone ou votre tablette, sans frais supplémentaires. Le tout grâce à une application intuitive compatible Windows, macOS, Android, iOS, Linux et même Fire TV.

En clair, si vous recherchez un VPN efficace, polyvalent et surtout abordable, Surfshark remplit toutes les cases. Et avec une formule Surfshark One disponible à seulement 2,40€ par mois, ce serait vraiment dommage de passer à côté !





Consulter les offres VPN de Surfshark à partir de 1,99€ par mois