eSports World Cup : le coup d'envoi aura lieu en Arabie Saoudite, le programme dévoilé

Si l'Arabie Saoudite a fait parler d'elle il y a quelques jours en annonçant la création d'un parc d'attractions Dragon Ball, le pays a déjà manifesté son envie de faire briller l'eSport au Moyen-Orient depuis quelques années en soutenant des joueurs et même des équipes tout au long de leur carrière. Mais en 2024, l'Arabie Saoudite accueillera surtout l'eSports World Cup, un événement compétitif qui se déroulera pendant 8 semaines à Riyad, la capitale du pays, et qui permettra aux meilleurs joueurs dans leur domaine de mesurer leurs performances. DOTA 2, Starcraft 2, Honor of Kings, Counter-Strike 2, Mobile Legends: Bang Bang, voici les jeux qu'on pourra suivre sur place, ou en ligne puisque la compétition sera retransmise sur Twitch.







Avec une valeur sur le marché estimée à 1.5 milliard de dollars en 2022, l'eSport est devenu un secteur prometteur et qui attire de plus en plus de professionnels, de sponsors et de pays prêt à accueillir le spectacle. Et quand on sait à quel point Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz, Prince Héritier de l'Arabie Saoudite, est un amateur de jeux vidéo, mais aussi de pop culture japonaise, pas étonnant de voir à quel point il est prêt à investir dans le secteur. Pour lui, l'eSports World Cup constitue "la prochaine étape naturelle dans le voyage de l’Arabie saoudite pour devenir la première plaque tournante mondiale du jeu vidéo et de l’esport, offrant une expérience inégalée qui repousse les limites de l’industrie", a-t-il déclaré dans un communiqué. Pendant la compétition, des joueurs professionnels du monde entier s'affronteront sur les jeux esport les plus populaires du moment. Les championnats comprendront des tournois dédiés pour chaque jeu, y compris des étapes de qualification, des phases de groupes et des finales. De plus, les clubs eSports recevront des points en fonction des résultats de leurs joueurs dans les matchs individuels, créant ainsi un classement général des clubs.