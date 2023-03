Lidl va sortir sa propre manette Nintendo Switch, il y a une tête de gorille dessus

Lidl est une marque qui aime surprendre, ce n'est pas un scoop pour personne. On se rappelle évidemment des sneakers qui sont devenus ultra populaires et qui se sont revendues à prix d'or sur les sites de revente en ligne, ou bien encore des AirPods à la qualité plus que douteuse in fine. Mais qu'importe, depuis quelques jours, l'enseigne fait le buzz après avoir révélé sa propre manette dédiée à la Nintendo Switch. C'est sur le site espagnol de Lidl que l'accessoire a été mis en vente à un prix très attractif de 19,99€. A ce prix-là, pas de pas de gyroscope, ni de vibrations 3D (mais des vibrations quand même), la manette n'est pas non plus compatible avec les amiibo. En revanche, côté design, on est assez proche du Controller Pro officiel de la Switch, avec toutefois un logo qui interpelle pas mal de gens : la présence d'une tête de gorille. On ne sait pas d'où vient cette idée, mais elle fait au moins réagir. Sinon, côté autonomie, il a été annoncé 7h après une recharge complète. En revanche, inutile de vous ruer dessus, c'est déjà en rupture de stock...