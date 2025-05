Nintendo attaque Genki en justice : le mock-up de la Switch 2 au CES 2025 n'a pas plus à la firme japonaise

Nintendo a récemment engagé des poursuites judiciaires contre Genki, un fabricant d’accessoires bien connu pour ses accessoires et qui s'est fait un petit nom en janvier dernier lors du CES 2025 de Las Vegas. Cette action en justice, déposée le 2 mai 2025 devant un tribunal californien, accuse Genki de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de publicité mensongère, suite à la présentation par Genki de mock-up (maquettes non officielles) de la future Nintendo Switch 2 lors du plus grand salon tech au monde. On se rappelle tous évidemment que Genki avait montré à certains journalistes une réplique de la Nintendo Switch 2, affirmant qu'elle était basée sur des dimensions officielles, éventant la surprise de l'annonce de la machine. On se souvient aussi que Nintendo avait rapidement réagi en envoyant ses avocats sur le stand de Genki, exprimant son mécontentement face à cette présentation non autorisée . Genki a par la suite admis que ses maquettes étaient basées sur des fuites et non sur des informations officielles ou des prototypes fournis par Nintendo.





Dans sa plainte, Nintendo affirme que l'utilisation de ses marques par Genki est susceptible d'induire les consommateurs en erreur, leur faisant croire que les produits de Genki sont autorisés ou approuvés par Nintendo, ce qui pourrait nuire à la réputation de la marque. Autrement dit : Nintendo considère que Genki salit sa réputation, et que ça mérite une gifle en bonne et due forme, version judiciaire. Nintendo demande au tribunal d'ordonner à Genki de cesser de vendre des produits portant ses marques et de détruire tous les produits en question. Genki, de son côté, maintient qu'elle n'a enfreint aucune règle, affirmant qu'elle n'a jamais signé d'accord de non-divulgation avec Nintendo et qu'elle est donc libre de développer des accessoires basés sur des informations disponibles publiquement. L'entreprise a également déclaré qu'elle continuerait à préparer ses produits pour le lancement de la Switch 2, prévu le 5 juin 2025. D'ailleurs, Genki a tenu à réagir officiellement via un communiqué publié sur X (anciennement Twitter) :





Vous avez peut-être vu que Nintendo a récemment intenté une action en justice contre nous. Nous prenons cela très au sérieux et travaillons avec nos avocats pour apporter une réponse réfléchie. [...] Nous poursuivons nos préparatifs pour honorer les commandes en cours et présenter nos nouveaux produits au salon PAX East cette semaine. [...] Nous restons concentrés sur ce que nous savons faire de mieux : concevoir du matériel pour les joueurs.

Cette affaire souligne la vigilance de Nintendo en matière de protection de sa propriété intellectuelle et de contrôle de son image de marque, en particulier à l'approche du lancement d'un nouveau produit majeur. Elle met également en évidence les tensions potentielles entre les fabricants de consoles et les développeurs d'accessoires tiers, qui cherchent à anticiper les besoins du marché tout en naviguant dans un paysage juridique complexe.