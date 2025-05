Nintendo Switch 2 : une option cruciale et astucieuse pour protéger la batterie

Nintendo s’apprête à introduire un atout technologique significatif pour sa Switch 2. En effet, en intégrant une option permettant de limiter la recharge de la batterie à 90%, la firme japonaise propose enfin une approche préventive face à l’usure inévitable des batteries lithium-ion. Une première dans l’univers des consoles portables, mais une stratégie déjà bien connue dans l’industrie du smartphone. Parce que c’est une réalité que les utilisateurs ont parfois tendance à oublier : recharger un appareil électronique à 100% peut nuire à la santé de sa batterie sur le long terme. Ce phénomène provoque en effet une usure accélérée des cellules, réduisant peu à peu l’autonomie et la capacité de charge. Conscients de cette problématique, les fabricants de smartphones ont depuis plusieurs années intégré des limiteurs de charge — souvent à 80 ou 85 % — pour ralentir cette dégradation.









Nintendo suit aujourd’hui le même chemin avec la Switch 2, en proposant une option de limitation à 90%. Une fonction désactivable à tout moment, destinée avant tout aux utilisateurs les plus soucieux de la longévité de leur console. L’objectif est clair : prolonger la durée de vie du matériel, à l’heure où les composants deviennent plus coûteux et les remplacements moins évidents. Il ne s’agit pas d’imposer une restriction, mais bien de donner le choix, de responsabiliser l’utilisateur face à son usage quotidien. C'est via l’application Nintendo Today (véritable hub d’informations sur la Switch 2) que la firme de Kyoto a levé le voile sur d’autres nouveautés système qui témoignent d’un changement de paradigme dans la manière de concevoir une console portable. Parmi elles, la possibilité de verrouiller la Switch 2 via un code PIN, comme on le ferait sur un smartphone. Jusqu’ici, les fonctionnalités de sécurité étaient limitées à un simple contrôle parental, déclenché uniquement au lancement d’un jeu ou d’une application sensible. Désormais, la console pourra être intégralement verrouillée, renforçant la confidentialité et la sécurité d’un appareil que de plus en plus d’utilisateurs considèrent comme personnel.









En intégrant des fonctions jusqu’alors réservées aux smartphones, Nintendo redessine peu à peu les contours de la console portable. Plus mobile, plus personnelle, la Switch 2 semble pensée comme un terminal complet, mêlant performance ludique et conscience matérielle. Et si le jeu reste au cœur de l’expérience, il ne serait pas surprenant que la machine s’ouvre à des usages secondaires, voire à des écosystèmes d’applications plus vastes.