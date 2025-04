Nintendo Switch 2 : le fameux 'Bouton C' révèle tous ses secrets, les enfants vont adorer !

C'était sans doute la dernière fonctionnalité de la Nintendo Switch 2 qui n'avait pas encore fuité : le fameux 'Bouton C' aperçu dans les nombreux leaks de la console a enfin révélé tous ses secrets. Alors non, 'C' ne signifie pas 'Cher' mais 'Chat', ce qui permettra de communiquer avec ses proches et ses amis. En réalité, la fontionnalité se nomme GameChat et va permettre eux joueurs de rester en contact entre eux pendant un jeu, que ce soit vocalement et par vidéo. Grâce au micro intégré de la console, jusqu'à 12 joueurs peuvent participer à des discussions vocales en ligne, et l'expérience peut-être même enrichie en connectant la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément d'ailleurs), et jusqu'à quatre participants peuvent aussi activer la vidéo pour se voir à l'écran tout en jouant. Mais ce n'est pas tout, il est aussi possible de partager son écran aux autres participants, ce qui peut-être pratique pour donner des conseils ou suivre une progression.







Pour que la fonctionnalité GameChat soit accessible, il faudra avoir un abonnement Nintendo Switch Online, mais en grand seigneur, Nintendo a annoncé que la fonctionnalité GameChat sera disponible sans abonnement jusqu'à fin mars 2026. Après cette date, un abonnement Nintendo Switch Online sera requis pour continuer à utiliser cette fonctionnalité. Enfin, que les parents se rassurent, un contrôle parental a été pensé et mis en place par Nintendo, et les enfants de moins de 16 ans doivent obtenir l'autorisation d'un parent ou tuteur via l'application Contrôle parental Nintendo Switch avant d'accéder à GameChat, ce qui garantit une utilisation sécurisée pour les plus jeunes. Ils ont pensé à tout ces chefs !