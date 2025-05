Nintendo Switch 2 : on pourra brancher une souris classique en USB, et elle sera prioritaire, explications

C’est une information qui est passée presque inaperçue, mais qui est ô combien importante : à l’occasion d’une présentation dédiée à Nobunaga’s Ambition Awakening Complete Edition, il a été confirmé que la Nintendo Switch 2 sera compatible avec les souris USB classiques, du moins dans certains titres. Alors que l’on savait déjà que les Joy-Con 2 — les nouvelles manettes de la Switch 2 — pouvaient faire office de "souris", le producteur Michi Ryu a surpris son monde en connectant, en plein direct, une souris USB filaire à la console. “Une fois la souris USB branchée, un message s’affiche en haut à gauche de l’écran pour signaler qu’elle est bien détectée,” a précisé Michi Ryu, avant de rajouter : “Et lorsqu’une souris est connectée, elle prend automatiquement la priorité sur les Joy-Con 2.”





Pour l’heure, seule une souris filaire a été utilisée dans cette démonstration de Nobunaga’s Ambition Awakening Comple Edition, aucune mention n’a été faite quant à une éventuelle prise en charge des souris sans fil, qu’elles soient en Bluetooth ou via dongle USB. Il faudra bien sûr attendre la sortie de la console et les premiers tests pour mesurer l’étendue de cette compatibilité, mais cette ouverture à des périphériques classiques témoigne d’une orientation plus hybride de la Switch 2.