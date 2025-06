On a reçu notre Nintendo Switch 2 : unboxing, présentation, démarrage et partie de Mario Kart World

Nous sommes à quelques heures de la sortie de la très attendue Switch 2, nouvelle console signée Nintendo, qui arrive après 8 ans d'attente, et il est grand temps pour nous de vous faire les présentations en bonne et due forme. Voici un tour d’horizon complet de ce que réserve cette nouvelle console hybride, avec un focus sur son design, ses accessoires, ses fonctionnalités, et bien sûr ses jeux — notamment le très attendu Mario Kart World.





Un design plus sobre, plus mature

Dès l’ouverture de la boîte, un premier détail frappe : la Nintendo Switch 2 adopte un design plus épuré, plus élégant, qui s’éloigne un peu du look "jouet" des Joy-Con fluo de la première génération. Ici, on sent que Nintendo a voulu viser un public un peu plus adulte, avec une console qui pourrait presque passer pour un objet de collection. Les Joy-Con sont plus grands, offrant une prise en main nettement plus confortable, et la fameuse "tête de chien", une fois les manettes clipsées sur le grip, présente un aspect plus uni, plus soigné. Même si j’avais un certain attachement à l’ancienne version bleu fluo/rouge fluo — une vraie prise de position esthétique que je trouvais audacieuse — cette nouvelle direction plus sobre est loin d’être désagréable. Dans la boîte, on retrouve l’essentiel, à savoir un câble HDMI 2.1, qui permet d’atteindre des performances jusqu’à 4K 120 FPS, selon les jeux, un câble USB-C pour la recharge, les dragonnes Joy-Con, dotées de cerclages colorés pour rappeler les anciens codes visuels de la Switch, et bien sûr, la console elle-même.











La surprise vient aussi du mode "souris" des Joy-Con, la grande trouvaille et qui fonctionne à merveille. La reconnaissance est fluide, et passer d’un mode à l’autre, même dans les menus, se fait en un clin d’œil. Nous avons également mis la main sur la nouvelle manette Switch Pro et comparée à l’ancienne, cette nouvelle version est légèrement plus compacte, tout en gardant une ergonomie quasi identique. Le dessus arbore une finition gris cassé très réussie, assortie aux sticks. En main, elle est agréable, équilibrée, et semble parfaite pour les longues sessions de jeu. Un câble USB-C est également fourni pour la recharge, ce qui est toujours appréciable.





Une caméra officielle simple mais efficace

L’autre accessoire notable : la caméra Nintendo Switch 2, vendue aux alentours de 60€, qui affiche un design simple, sobre, bien conçue, avec une tête pivotante et une tige fixe. Le logo Nintendo Switch 2 est discrètement apposé, et l’objet dégage une vraie impression de solidité. Attention toutefois à ne pas se laisser tenter par la version “piranha” au design stylisé, mais qui ne propose qu’un rendu en 640p… une qualité indigne de 2025. Mieux vaut donc attendre d’autres modèles tiers, plus performants.



Dernier accessoire de cet unboxing : l’étui officiel Nintendo Switch 2, livré avec une protection d’écran. L’ensemble est noir, élégant, bien fini, avec de discrets rappels de couleurs sur les fermetures éclairs (bleu et rouge orangé). L’intérieur est simple, avec un emplacement pour les cartouches et une protection renforcée pour la console. Ce n’est pas l’étui le plus premium du marché, mais il remplit parfaitement son rôle.









Premiers pas avec la console

Une fois allumée, la Nintendo Switch 2 affiche une interface identique de celle de la première Switch, ce qui ne manquera pas de faire réagir les détracteurs. Nintendo a clairement misé sur la continuité, probablement pour ne pas désorienter les joueurs habitués. On retrouve donc le Switch Online, l’eShop, l’album, les paramètres, mais aussi deux nouvelles fonctionnalités : Game Chat, pour discuter en ligne, et Game Share, hérité de la 3DS, qui permet de partager un jeu avec un ami.

Mario Kart World : let's-a-go !

Pour finir cet unboxing en beauté, nous avons bien évidemment lancé Mario Kart World, le jeu phare du line-up de lancement. Une fois la cartouche insérée (rouge vif, pour l’anecdote), on découvre un jeu aux tracés plus larges, à l’univers ouvert, interconnecté, et visuellement très réussi. Mais inutile de repartir sur un description, nous avons déjà écrit énormément de choses dessus, et c'est toujours accessible dans nos colonnes. Avec cette Switch 2, Nintendo joue la carte de la prudence pour ne pas désorienter son public. Oui,il s'agit davantage d'une évolution plutôt qu’une révolution. Reste maintenant à voir si les titres à venir suivront la même exigence que Mario Kart World. En tout cas, l’avenir de Nintendo semble bien lancé.