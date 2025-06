La Nintendo Switch 2 est bien le phénomène qu'elle prétend être, les chiffres de ventes sont insanes

Dans un communiqué de presse tombé dans la nuit, Nintendo vient de confirmer ce que les premiers chiffres laissaient déjà deviner : la Switch 2 est un carton absolu. Lancée le 5 juin 2025, la nouvelle console hybride s’est écoulée à plus de 3,5 millions d’exemplaires en seulement quatre jours. Du jamais vu, que ce soit pour Nintendo, ou pour l’industrie du jeu vidéo tout court. C’est simple : jamais une console Nintendo n’avait connu un tel départ. Même la Switch première du nom, qui avait pourtant mis tout le monde d’accord en 2017, avait dû attendre quatre semaines pour atteindre les 2,7 millions de ventes. À titre de comparaison, la PS4 avait passé la barre des 4,2 millions en six semaines, et il avait fallu sept semaines à la PS5 pour afficher 4,4 millions (dans un contexte de rupture de stock, certes). Autrement dit : la Switch 2 a dynamité tous les compteurs. On parle ici d’un démarrage plus rapide que toutes les autres consoles de l’histoire, y compris en cumulant les ventes physiques et digitales. Même le Steam Deck, pourtant populaire dans son segment, en prend pour son grade : en quatre jours, la Switch 2 s’est presque autant vendue que le Steam Deck en quatre ans. Aïe.









Comment expliquer un tel démarrage ? Bien sûr, la fanbase solide de Nintendo, la communication bien huilée et les promesses technologiques de la machine jouent un rôle. Mais un autre facteur essentiel a été l’approvisionnement massif mis en place en amont. Nintendo n’a pas laissé place au hasard : malgré des tensions douanières entre la Chine et les États-Unis, la firme de Kyoto avait prévu un stock conséquent dès le lancement, évitant ainsi la frustration des ruptures de stock que Sony et Valve ont bien connu. C’est probablement pour ça que l’action de Nintendo a légèrement chuté (–3%) à la Bourse de Tokyo ce mercredi : les investisseurs craignent que la demande dépasse bientôt l’offre. Un “problème” de riche, certes, mais un signal à surveiller de près pour les mois à venir.



« La Nintendo Switch 2 est l’évolution de la Nintendo Switch, et nous sommes très heureux et reconnaissants de voir qu’elle a déjà été adoptée par tant de joueurs à travers l’Europe, » a déclaré Luciano Pereña, CEO et président de Nintendo of Europe. « Nous sommes impatients de voir les joueurs se retrouver grâce à des jeux comme Mario Kart World, et partager l’expérience avec leurs amis et leur famille, qu’ils soient proches ou éloignés. L’enthousiasme des fans était palpable lors des ouvertures à minuit organisées par nos partenaires de la distribution. Nous souhaitons maintenant qu’ils puissent profiter du catalogue de jeux disponibles et de ceux à venir cet été comme Donkey Kong Bananza », ajoute Philippe Lavoué Directeur Général de Nintendo France.





Pour accompagner le lancement, Nintendo a sorti une édition spéciale pour maximiser le nombre de ventes : le bundle Mario Kart World, qui comprend une console Switch 2 avec le jeu Mario Kart World en version digitale, exclusif à la console. Le tout à un prix très attractif, histoire de donner un gros coup de pouce aux ventes, étant donné la popularité de son produit. Ceci étant dit, avec 3.5 millions d’unités écoulées en 4 jours, Nintendo a déjà rempli 20% de son objectif annuel (15 millions). Autant dire que si le rythme tient ne serait-ce qu’à moitié, 2025 s’annonce comme une année historique pour le constructeur. Reste maintenant à voir si la dynamique va tenir sur la longueur, et comment la firme compte gérer la demande si les stocks venaient à manquer.