Nintendo Switch 2 : Paul Rudd ressort sa cartouche Super NES pour une pub ultra nostalgique

C’était la bonne surprise du week-end ! Dans la nuit de samedi à dimanche pour ce week-end de Pâques, Nintendo, a dévoilé sa première publicité pour la très attendue Switch 2. Et pour l’occasion, la firme de Kyoto a fait preuve de génie en rappelant l'acteur Paul Rudd afin de reprendre son rôle au début des années 90. Et oui en effet, l'acteur qu'on associe souvent au Ant-Man du MCU, ou l'acteur qui ne vieillit pas, c'est selon, a ressorti sa cartouche et sa tenue de jeune 'gamer' de 1991, lui tenait déjà la manette dans une pub pour la Super NES. Dans cette publicité à mi-chemin entre hommage et clin d’œil méta, on retrouve Paul Rudd se dirigeant dans un salon, Nintendo Switch 2 dans la main qu'il n'hésite pas à brandir en l'air et à brancher sur le dock de la machine. Un rappel à ce moment où il déambulait sur ce parking où l'attendait la Super NES de l'époque. Nintendo a récréé quasiment plan pour plan les séquences de la pub de 1991, pour un résultat ultra nostalgique.





Fan service et stratégie calibrée





Ce qu’il faut comprendre derrière ce move malin, c’est que Nintendo parle à deux générations en même temps. Aux trentenaires et quarantenaires qui ont connu les grandes heures de la Super NES et de la N64, mais aussi à leurs enfants, qui aujourd’hui squattent Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing en ligne. Paul Rudd devient ici le trait d’union parfait entre nostalgie et modernité. Et évidemment, ça cartonne avec des réactions en pagaille sur Reddit et X (anciennement Twitter). Au-delà de l’aspect purement marketing, cette pub confirme aussi la volonté de Nintendo de faire de la Switch 2 l’héritière officielle de la Super NES dans l’imaginaire collectif. Nintendo + Paul Rudd + nostalgie 90’s = combo parfait. Un message bien senti, qui caresse les fans dans le sens du poil tout en rappelant aux plus jeunes que les consoles Nintendo, ça se vit en famille depuis trois décennies. Et si on devait résumer cette pub : ”Same player, new game.”