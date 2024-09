Nintendo Switch : une manette Pro 'Boo Hoo' phosphorescente qui brille et change la nuit

Marque bien connu des gamers, Turtle Beach va prochainement mettre en vente une nouvelle manette Pro pour la Nintendo Switch. Il s'agit de la Rematch Glow Boo Hoo qui fait évidemment référence à l'un des personnages emblématiques de l'univers Mario, le fameux fantôme qui a peur quand on le regarde droit dans les yeux. Avec son mélange de gris clair, de rouge et de blanc qui représente dans son ensemble le personnage, la manette propose un design marqué et très séduisant également. Mais l'avantage, c'est que dans la nuit, l'accessoire s'illumine grâce à ses motifs phosphorescents. De quoi faire effet chez les plus jeunes, d'autant que le controller dispose d'autres atouts imparables, tels qu'une autonomie de 40 h, de capteurs de motion control, d'une portée sans fil à faible latence de 9 mètres et de deux boutons arrière reprogrammables. Mais ce n'est pas tout, Turtle Beach a aussi pensé aux voyageurs puisqu'un étuit Boo Hoo Plus GLOW avec les mêmes motifs et le même effet phosphorescent est également proposée.

La manette sans fil REMATCH GLOW Boo Hoo et l'étui de voyage Boo Hoo Plus GLOW seront disponibles le 8 octobre prochain, mais les pré-commandes sont déjà ouvertes. A noter que ces deux appareils sous licence officielle Nintendo Switch seront vendus 59,99€ et 19,99€. Vous savez tout.