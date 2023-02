L'Arabie Saoudite continue encore de grignoter Nintendo, ça augmente plus vite que prévu

50 milliards de riyals (13,3 milliards de dollars) que souhaite investir Savvy Gaming Group ? C'est bel et bien la question légitime qu'on se pose quand on voit que le PIF (le fond d'investissement de Mohammed Ben Salmane) vient d'augmenter pour la 3ème fois sa prise de capital au sein de Nintendo. Comme le rapporte Bloomberg , à date,Les choses semblent donc s'accélérer du côté de Mohammed Ben Salmane qui a bien compris que le soft power permettra à son pays d'intégrer culturellement l'Occident et les pays asiatiques de manière pérenne.Nintendo n'est pas le seul éditeur de jeux vidéo à être la cible de l'Arabie Souadite, puisque Activision Blizzard, Electronic Arts, Nexon, Capcom, KOEI TECMO et Take-Two Interactive sont également dans le viseur, sachant que le pays a également renforcé sa position récemment avec une augmentaton du capital. Désormais, Mohammed Ben Salmane possède 5.8% d'Electronic Arts (contre 5,1% il y a quelques mois), mais aussi 6.8% de Take-Two Interactive (contre 5,3% récemment), tout ça en achetant respectivement 2 millions et 3 millions d'actions fin 2022. On rappelle d'ailleurs que la société SNK (NeoGeo) appartient à l'Arabie Saoudite à hauteur de 96,18% depuis février 2022, il y a déjà un an.