L'Arabie Saoudite augmente son capital au sein de Nintendo, un rachat en vue ?

Rappelez-vous, en Mai 2022, nous apprenions que l'Arabie Saoudite, via son fonds d'investissement public (PIF), était entré dans le capital de Nintendo à hauteur de 5.01%. Une prise de participation menée par le prince héritier Mohammed ben Salmane, qui s'est déjà payé 96,18% de SNK il y a un an, en février 2022. Dans un rapport publié par Reuters, nous apprenons que le PIF a augmenté sa participation au sein du capitail de Nintendo à 6,07%, faisant du Royaume l'un des principaux actionnaires de la société japonaise. Si Nintendo s'était refusé à commenter cette petite prise de pouvoir en Mai dernier, elle semble néanmoins surveiller de près ces agissements qui pourraient avoir une conséquence sur la firme de Kyoto sur le long terme. On le sait d'autant plus que les pays du Moyen-Orient semble de plus en plus intéressés par le secteur du jeu vidéo, bien portant, et qui peut permettre de diversifier les investissements de ces pays qui ne vivent que par le pétrole et l'immobilier aujourd'hui. On rappelle que Mohammed ben Salmane a lancé le programme "Saudi Vision 2030", dont l'objectif premier est de faire de l'Arabie Saoudite un pays avec une meilleure image à l'international.







Parmi les acquisitions du prince héritier, Activision Blizzard, Electronic Arts et Take-Two Interactive sont également dans le viseur, puisqu'en décembre 2020, ce dernier avait injecté plus de 3 milliards de dollars dans le capital des trois mastodontes du jeu vidéo. Le PIF a également investi chez Capcom et Nexon, à hauteur de 5% dans le capital de chacun, tandis qu'en septembre dernier, il avait été précisé que le PIF va lancer une nouvelle stratégie du Savvy Gaming Group, qui comprendra un investissement de 50 milliards de riyals (13,3 milliards de dollars) pour acquérir "un éditeur de jeux de premier plan pour devenir un partenaire de développement stratégique". Entre la Chine et l'Arabie Souadite qui adoptent une stratégie de rachat de plus en plus offensive, l'avenir du jeu vidéo changera sans doute de maillot dans les années à venir...