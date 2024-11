Nintendo Switch 2 : les jeux Switch seront tous rétro-compatibles, Nintendo a pris la parole dans la nuit

Ça été officialisé cette nuit par Mr Shuntaro Furukawa, l'actuel big boss de Nintendo, la Nintendo Switch 2 (nom de code temporaire) sera rétrocompatible avec tous les jeux de la Nintendo Switch. Tout comme le service Nintendo Switch Online qui sera aussi présent sur cette future machine, dont on ne sait toujours rien de manière officielle. Bien sûr, on pourrait s'appuyer sur les rumeurs et autres leaks de brevets habituels, mais il s'est dit tellement de chose sur la Switch Pro 4K (même auprès des grands médias comme Bloomberg) qu'on va éviter d'en rajouter davantage. De toutes les façons, une telle annonce prouve que Nintendo n'est pas prêt de s'asseoir sur les 146 millions d'utilisateurs de sa console hybride et surtout ne pas réitérer les erreurs du passé, notamment ce qui a été fait avec le passage de la Wii à la Wii U, qui fut une véritable catastrophe industrielle avec une machine qui s'est vendue à 13 millions d'unités en l'espace de six années d'exploitation.



L'annonce de cette rétrocompatibilité est arrivée suite aux résultats financiers du deuxième trimestre de Nintendo et en voici quelques mots choisis : "Ici Furukawa. Lors du briefing d'aujourd'hui sur la politique de gestion d'entreprise, nous avons annoncé que le logiciel Nintendo Switch sera également jouable sur le successeur de Nintendo Switch. Le Nintendo Switch Online sera également disponible sur le successeur de Nintendo Switch." Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que Nintendo veuille bien comuniquer véritablement sur cette Nintendo Switch 2.