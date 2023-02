E3 2023 : Nintendo confirme qu'il n'ira pas au salon Los Angeles et se justifie

L'information avait été donnée par IGN.com le mois dernier, mais c'est aujourd'hui officiel : Nintendo ne se rendra pas à au Convention Center de Los Angeles cette année pour les festivités de l'E3. Un coup dur pour les organisateurs qui devront faire sans les trois constructeurs que sont Sony, Microsoft et donc Nintendo. Malgré son absence, la firme de Kyoto a tenu à apporter son soutien au salon, expliquant que "son intérêt pour chaque événement est jugé au cas par cas, avec cette envie d'interagir au mieux avec leurs fans". Cette année, une présence ne semble donc pas justifiée, d'autant que Zelda Tears of the Kingdom sera lancé depuis quelques semaines, ce qui n'arrange pas les plans de Nintendo, sans doute encore la tête dans le guidon pour promouvoir le jeu un peu partout. Et puis, Nintendo a habitué son audience avec des prises de parole régulières sur Internet, à travers ses Nintendo Direct, plutôt efficaces et surtout peu cher à produire. Avec les absences de Sony et de Microsoft qui ont également été confirmées, on se demande si l'ESA, les organisateurs de l'E3, parviendront à organiser le salon avec les autres éditeurs. Dans tous les cas, le raout annuel de Los Angeles aura des airs de défaite cette année...