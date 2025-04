Nintendo Switch 2 : on a testé la console (et tous ses jeux) et on l'a même mini-unboxée

L'événement avait été teasé, mais Nintendo nous avait formellement interdit d'en parler avant la levée de l'embargo ce jeudi 3 avril à 15h : nous étions bien invités au Nintendo Switch 2 Experience organisé dans l'enceinte du Grand Palais à Paris. Comme en 2017 pour la sortie de la première Nintendo Switch, l'idée est de permettre à des journalistes, des vidéastes et même le public ayant obtenu un ticket d'entrée de pouvoir tester les premiers jeux de la Nintendo Switch 2, mais aussi découvrir la console et ses accessoires. Sur plusieurs étages et sur plusieurs plateaux, un parcours a été organisé pour passer de salle en salle et découvrir les différentes bornes où nous attendaient Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4 Beyond, et plein d'autres titres éditeurs-tiers. Evidemment que c'est le nouveau Mario Kart World qui a retenu notre attention, lui qui était jouable à travers deux sessions spéciales. La première, c'était la découverte, les premiers Grand Prix, puis nous avons pu appréhender l'open world et s'amuser à 24 joueurs au mode Knockout.On n'a pas manqué non plus de faire un joli focus sur la machine à travers une sorte de mini-unboxing, d'autant que nous avions apporté nos fameux gants blancs de velours pour justifier vous faire découvrir la bête dans les règles de l'art. On a aussi jeté un coup d'oeil aux accessoires et on s'est aussi permis d'aller interroger des confrères du milieu (Ayméric Lallée, Rédacteur en Chef de JV.com et Maxime Claudel de Numerama) pour avoir leur ressenti sur la machine, les différents prix appliqués, les jeux qu'ils ont testé et leur coup de coeur. On a en revanche oublié de leur demandé leurs jeux déceptions. Pour une prochaine fois sans doute.