E3 2023 : le salon est officiellement annulé, oui mais à qui la faute ?

Join together to celebrate what’s next in video games.@SummerGameFest returns live Thursday, June 8, streaming live everywhere. pic.twitter.com/oKOWr37Jb2 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 30 mars 2023

La vague de désistement des éditeurs ces derniers jours auront eu raison de l'E3 2023, qui est officiellement annulé. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, les organisateurs confirment donc ce que beaucoup craignaient depuis quelques semaines, et l'annulation des trois constructeurs également, le désintérêt totale de l'industrie pour celui qui fut la grand-messe du jeu vidéo pendant des décennies. Il faut dire que depuis le COVID, les changements de mode de communication de la part des acteurs du jeu vidéo, ces derniers n'ont plus besoin de l'E3 pour parler directement aux joueurs / consommateurs. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'E3 a été menacé de disparaître puisqu'en 2007 et 2008, le salon avait été délocalisé dans des hôtels et des hangars en périphérie de Los Angeles pour gérer sa première crise. Il faut dire que les organisateurs ont souvent été pointés du doigt pour les coûts de participation jugés excessifs par les acteurs du marché, qui n'ont désormais plus besoin d'intermédiaire ni de présence physique pour vendre des jeux par palettes.2023 devait pourtant signer le grand retour de ce salon légendaire qui a fait rêver des centaines de milliers de joueurs, prêts à enchaîner les nuits blanches pour suivre les conférences des trois constructeurs que sont Sony, Microsoft et Nintendo, sans oublier les couvertures sur place des différents médias spécialiés. Ce temps semble donc révolu, mais d'autres moyens de communication se mettent évidemment en place, comme le Summer Game Fest de Geoff Keighley qui n'a pas attendu une minute avant de faire un tweet, rappelant que son événement aura bien lieu le 8 juin prochain à Los Angeles, en lieu et place de l'E3. De nombreux journalistes n'ont d'ailleurs pas hésité à le pointer du doigt en lui disant qu'il aurait pu au moins attendre 24 heures avant de se réjouir du cadavre de l'E3. Mais comme chacun sait, business is business et l'événement organisé par Geoff Keighley ne sera pas non plus éternel...