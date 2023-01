E3 2023 : Sony, Microsoft et Nintendo ne retourneront pas à Los Angeles, coup dur pour le salon

On le sait, en 2023, l'E3 va revenir en présentiel au Convention Center de Los Angeles. Une retour particulièrement attendu, à la fois pour l'industrie et la profession, mais aussi pour le public qui souhaite un retour plus en fanfare du salon que de simples keynotes en ligne où il manque une certaine ambiance et ferveur. Toutefois, ce come-back en physique n'est pas vu du même oeil chez certains éditeurs et constructeurs qui ont changé leurs habitudes de communication depuis la pandémie mondiale. C'est le cas de Sony mais aussi de Nintendo qui ont confirmé leur absence à l'E3 2023 aux organisateurs du salon. Un coup dur pour l'ESA (Entertainment Software Association) privés de deux des trois constructeurs du marché, qui accepte la sentence et contre-balance en déclarant que de nombreux autres éditeurs sont ravis de revenir à l'E3. Si le non-retour de Sony PlayStation n'est pas vraiment une surprise en soi (le constructeur japonais n'était déjà pas présent l'E3 2019, l'édition avant la pandémie), le retrait de Nintendo est davantage une surprise. On ne sait pas si cette absence est une manière d'affirmer un changement de communication, ou de protester contre des prix toujours très élevés pour avoir son stand au Convention de Los Angeles. La question reste posée.Quid alors de Microsoft ? La semaine dernière, Phil Spencer avait exprimé son soutien au salon de Los Angeles, sans pour autant s'engager. Le patron de la branche Xbox avait déclaré que le salon était un "moment pratique pour la presse et même les consommateurs" de se retrouver le temps de quelques jours de festivités. Toutefois, si l'on en croit IGN , il n'y aurait pas non plus de stand Xbox lors de cet E3 2023 pour des raisons qui n'ont évidemment pas été communiquées. Selon le site VGC, des discussions étaient en cours avec Microsoft et que la firme de Redmond pourrait avoir une présence commerciale et médiatique similaire à la Gamescom de l'année dernière. Il faut dire que Microsoft traverse une crise financière visible, avec notamment la suppression de 10 000 postes (soit 5% de ses effectifs), ave en plus des coupes dans ses budgets marketing qui couvriraient traditionnellement des événement comme l'E3. Perdre les trois constructeurs représenterait un coup dur pour le salon qui risque de beaucoup moins intéresser presse comme visiteurs, qui préfèreront eux aussi faire des économies en suivant le salon depuis leur écran d'ordinateur. Wait and see comme on dit...