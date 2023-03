E3 2023 : SEGA et Tencent n'iront pas à Los Angeles non plus, d'autres éditeurs ont prévu d'annuler aussi

Elle devait représenter sa renaissance et son renouveau, mais l'édition 2023 de l'E3 semble se transformer doucement mais sûrement en chant du cygne et un véritable cauchemar pour ses organisateurs. Quelques jours après avoir appris que Ubisoft ne se rendrait pas à Convention Center, voilà que SEGA et Tencent font savoir qu'ils ne seront pas non plus présent à ce qui était autrefois la grand-messe du jeu vidéo. C'est par le biais d'IGN que l'information est tombée, le média américain ayant contacté les éditeurs pour avoir leur retour sur leur présence à l'E3. "Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas participer à l’E3 2023 en tant qu’exposant. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur les projets annoncés et non-annoncés à l’avenir." Le site va plus loin en indiquant que d'autres éditeurs ont prévu d'annuler leur venue à Los Angeles, mais que pour le moment, la communication n'a pas été faite. Autant vous dire qu'à ce stade, le salon semble compromis et que l'annulation semble être une question de temps. Resteront alors de beaux souvenirs d'un salon qui jadis faisait encore rêver la progession et les joueurs du monde entier.