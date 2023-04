Jet Set Radio : le reboot next gen a fuité en vidéo et en images, il est magnifique !

Today’s Jet Set Radio leak ties in with the rumors we shared last July. As of last year SEGA was moving forward with the project, but nothing has been heard of it since. https://t.co/9nrXIUzF6g pic.twitter.com/mhi4PhA286 — SEGAbits.com (@SEGAbits) 9 avril 2023

Cela fait des années que des rumeurs autour d'un reboot de Jet Set Radio court sur Internet. On se souvient que Hideki Naganuma, le compositeur du jeu d'origine, avait lâché un tweet en Mai 2020 qui semblait teaser le retour de cette licence si appréciée des possesseurs de la défunte Dreamcast. L'an passé, c'est Bloomberg qui a carrément lâché un scoop affirmant que SEGA était bel et bien en train de travailler sur une nouvelle version du jeu, ainsi qu'un reboot de Craxy Taxi. Aujourd'hui, c'est carrément une image et une vidéo qui sont en train de mettre le feu aux poudres sur Twitter depuis qu'un internaute a posté un extrait d'une vidéo internet (datant de 2021) où l'on voit un passage de ce Jet Set Radio version "next gen". On y voit le personnage de Beat, juste devant la célèbre allée de Shibuya à Tokyo, accompagné de deux autres personnages. Mais ce n'est pas tout, dans cette même vidéo, on constate qu'un remake de Persona 3 est également dans les tuyaux. La vidéo datant d'il y a deux ans, on aperçoit aussi des images de Sonic Frontiers, bien avant qu'il ne soit révélé. L'étau se resserre donc autour de ces projets revivals qui devraient être annoncés prochainement.Quant à Crazy Taxi, on peut vous certifier que SEGA est bel et bien en train de travailler sur un nouveau jeu ; à tel point que le jeu Taxi Chaos , sorti sur Steam en 2021 a même causé une histoire juridique entre SEGA et l'éditeur Lion Castle Entertainment...