SEGA rachète Rovio (Angry Birds) pour une très grosse somme, un bon deal ?

Voilà un rachat que personne n'a vu venir : SEGA vient d'acquérir la société Rovio, à qui l'on doit notamment le jeu mobile Angry Birds, pour la coquette somme de 706 millions d'euros. Ce montant équivaut à un rachat de 9,25€ par action, soit environ 20% de moins que sa valorisation initiale. SEGA entend d'ailleurs finaliser le rachat au cours du troisième trimestre, avec une mise en place du rachat entre début mai et juillet 2023. Alors certes, on est loin des montants stratosphériques que Microsoft a mis sur la table pour acquérir Bethesda Softworks et Activision-Blizzard ces dernières années, mais pour un éditeur de la trempe de SEGA, le rachat n'est pas anodin. Il faut dire que la croissance de Rovio avait plafonné ces dernières années, et ce malgré une suite donnée à son jeu vidéo, des adaptation au cinéma, et même un parc d'attractions, sans oublier une introduction en bourse en 2017. Ce rachat de Rovio par SEGA a plusieurs intérêt : permettre à l'éditeur japonais de se renforcer sur le marché du mobile, un secteur dans lequel SEGA mise énormément et combiner les forces des deux sociétés permet de voir l'avenir d'un oeil plus confiant. De son côté, Rovio va pouvoir profiter de l'expertise de SEGA en matière de produits dérivés pour tenter de diversifier son offre, et surtout de se détacher du média jeu vidéo d'origine. David Gibson, analyste chez MST Financial, confiait au Financial Times que « les revenus d’Angry Birds représentent encore 60 à 70% de leur activité, les projets d’expansion n’ont pas été aussi importants que le souhaitait Rovio. Elle qui pensait ne plus être une société de jeux vidéo l’est toujours ».