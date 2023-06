E3 : le salon mondial du jeu vidéo ne reviendra pas de sitôt, des documents le prouvent

2023 devait marquer le retour en physique du salon de l'E3, mais le rendez-vous n'a pas eu lieu. Et il semblerait que la grand-messe du jeu vidéo ne reviendra pas de sitôt, et pour au moins quelques années. En effet, selon un rapport de la Los Angeles City Tourism Commission, l'E3 n'est ni prévu en 2024 ni en 2025. L'information a été rendu publique, mais visible dans une note en bas de page sur un graphique mettant en évidence le nombre de chambres d'hôtel réservées pour les exercices 2022 et 2023. Vraisembablement, la ville ne s'attend pas à ce que l'E3 revienne pour les deux prochaines années à venir, et vient donc contredire les propos de de ReedPop et l'ESA, les deux sociétés organisatrices du salon. On se rappelle que plus tôt cette année, l'ESA avait annoncé qu'elle s'associait à ReedPop, la société de divertissement connue pour avoir géré de grandes conventions telles que le New York Comic-Con et la Penny Arcade Expo, pour organiser l'E3 2023. Le salon de Los Angeles avait besoin d'un souffle nouveau, de se renouveler, et l'ESA avait admis être resté sur ses acquis, sans prendre en compte l'évolution du marché, notamment l'arrivée des YouTubeurs, Streameurs et autres influenceurs dans le paysage du jeu vidéo. Mais officiellement, si l'E3 2023 a été annulé, ce n'était pas par un manque d'organisation, ni de renouvellement, mais parce que les éditeurs n'avaient pas de démos de jeux disponibles dans les temps, pour le mois de juin.







Toutefois, si les éditions 2024 et 2025 de l'E3 sont également annulés, cela signifie qu'il y a bien d'autres facteurs qui empêchent le retour su salon ou bien que les organisateurs envisagent de le déplacer dans une autre ville, hors de Los Angeles. N'oulions pas qu'avant de poser ses valises dans la fameuse cité des anges, l'E3 se déroulait à Atlanta, en Géorgie et qu'il y a quelques année, la ville de Las Vegas avait été préssentie pour accueillir le salon. D'ailleurs, Las Vegas pourrait être un bon compromis, les locations de salles et les tarifs des hôtels étant bien moins coûteux qu'à Los Angeles, c'est peut-être aussi un bon moyen de revoir les dépenses globales à la baisse... Evidemment, l'absence de l'E3 va permettre au Summer Game Fest de Geoff Keighley de se renforcer, lui qui propose une version hybride, et dont la popularité auprès des éditeurs ne cesse de croître. cela dit, dans un e-mail à The Verge, l'ESA a écrit : "L'ESA a actuellement des conversations sur l'E3 2024 (et au-delà), et aucune décision finale concernant l'événement n'a été prise pour le moment."