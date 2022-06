E3 : le salon de Los Angeles sera de retour en 2023, les organisateurs lâchent les 1ers détails

Stanley Pierre-Louis annonce que l'E3 sera bel et bien de retour en 2023, alors que l'intérêt du salon de Los Angeles a été remis en cause ces dernières années. Les turbulences les plus fortes ont notamment été ressenties lors du confinement, puisque c'est à ce moment-là que la plupart des acteurs de l'industrie vidéoludique ont dû revoir leur manière de communiquer, ce qui leur a permis de s'apercevoir des bienfaits des rendez-vous digitaux. D'ailleurs, le président et directeur général de l'ESA a tenu compte de cet aspect puisque l'E3 2023 aura lieu à la fois en ligne et en physique."Nous sommes enthousiastes à l'idée de revenir en 2023 aussi bien en digital qu'en physique, explique-t-il. Autant nous adorons ces événements numériques qui permettent de toucher un large public dans le monde entier, autant nous ressentons cette envie qu'ont les gens de se retrouver pour se voir et parler de ce qui rend les jeux aussi grands." Le principal défi de l'ESA sera donc de trouver le parfait équilibre entre les deux formules, sachant que les organisateurs ont eu largement le temps d'y réfléchir pendant la période de COVID-19. Et peut-être même avant, puisque des acteurs tels que Nintendo, Bethesda Softworks, ou encore Sony Interactive Entertainment n'ont pas attendu que la pandémie frappe la planète entière pour prendre la tangente les années précédentes.Quoi qu'il en soit, avec le Summer Game Fest de Geoff Keighley qui prend de l'ampleur au fil des ans, l'E3 a perdu son statut d'événement incontournable, ce qui risque certainement de jouer au moment de certaines négociations.