E3 2022 : ça sera encore une édition en ligne, le salon du jeu vidéo condamné ?

Il va falloir se faire à l'idée que cette année encore, l'E3 ne se fera pas en physique au Convention Center de Los Angeles. L'ESA (pour Entertainment Software Association) a statué en ce début de mois de janvier que l'édition 2022 de leur grand salon aura bien lieu, mais en ligne, comme l'an passé. Une décision sans doute douloureuse à prendre, mais le regain épidémique de la COVID ne permet pas de garantir la sécurité des exposants et du public si l'on en croit leur dernier communiqué. L'ESA se dit néanmoins enthousiaste de retrouver les joueurs dans une version qui sera digitale, sans pour autant donner de détails ni de date quant au coup d'envoi des festivités. L'E3 2022 à la maison, c'est forcément une nouvelle aubaine pour Geoff Keighley qui continue de proposer son fameux Summer of Gaming, et semble convaincre de plus en plus les éditeurs et la presse qu'il est l'alternative dynamique de l'E3, qui perd considérablement en rayonnement depuis quelques années déjà.

Selon certaines indicrétions, comme celles de Mike Futter, journaliste et analyste, l'ESA avait déjà renoncé à réserver le Convention Center depuis le mois de novembre 2021, bien avant que le variant Omicron n'apparaisse et pousse certains centres culturels à fermer leurs portes. Faut-il y voir un aveu de faiblesse ou tout simpelement une envie de trouver une nouvelle formule, plus digitale, plus contemporaine ? Difficile à dire quand on sait que cette année, le CES de Las Vegas se tient en physique, avec toutes les normes de sécurité qu'il faut pour éviter de créer des clusters. Si ce choix a été critiqué par certains, il faut savoir que la Game Developers Conference se tiendra elle aussi en physique à San Francisco du 21 au 25 mars prochain. Quant à Jason Schreier de Bloomberg, cette décision d'avoir annulé l'E3 en physique en 2022 prouve que le salon est définitivement mort. On a envie de le rejoindre aussi dans ses propos...