"Il n'y aura probablement plus d'E3", prédit un développeur

C'est une première fois tristement historique : l'E3 2020 n'aura pas lieu, la faute au coronavirus. Jusque-là, nous ne vous apprenons rien et tous les regards se tournent alors vers 2021, année où l'industrie événementielle devrait reprendre son cours un peu plus tranquillement... du moins, peut-être pas pour les organisateurs du célèbre salon californien. "Il n'y aura probablement plus jamais d'E3", vient ainsi de déclarer Mik Jaret, développeur chez Running With Scissors (actuellement sur Postal 4)."Le show est clairement sur un déclin remarquable depuis quelque temps", ajoute-t-il avant de le qualifier "d'événement business axé sur la clientèle" : effectivement, depuis peu, l'E3 n'est plus un salon exclusivement professionnel mais s'appuie sur une billetterie de plus en plus importante réservée au grand public. Selon Jaret, le coronavirus mettrait ainsi un point final à ces mauvaises et récentes démarches, d'autant plus que le confinement a dévoilé de nouvelles manières moins coûteuses de mettre ses jeux en avant.Toutefois, le développeur précise qu'il ne s'agit que d'une prédiction, pas d'une affirmation fondée bien que certains indices comme l'absence de PlayStation aillent clairement dans le sens de sa théorie. Un monde sans E3, bientôt une réalité ?