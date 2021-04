E3 2021 : les dates de l'édition numérique sont connues, Sony et Electronic Arts font bande à part

Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games et Koch Media" ont déjà fait savoir qu'ils seraient présents. Comme on pouvait s'y attendre, Sony Interactive Entertainment et Electronic Arts ont décidé de faire bande à part. Pareil pour SEGA, Activision Blizzard, Bandai Namco Entertainment ou encore Square Enix qui ne figurent pas non plus dans la liste des participants.



Si l'on se doute que les traditionnelles conférences et autres démos live seront de mise, on se demande ce que l'ESA compte proposer pour que cette mouture digitale soit aboutie. Proposer aux joueurs de télécharger des versions d'essai de chez eux, par exemple ? Toujours d'après Video Games Chronicle, un rapprochement entre l'ESA et NVIDIA dans cette optique. Vu que l'on nous promet de plus amples détails prochainement, il n'y a plus qu'à patienter.

L'E3 2021 aura donc lieu du 12 au 15 juin prochain. C'est l'ESA qui l'annonce par le biais d'un communiqué officiel, en rappelant que l'édition de cette année se déroulera exclusivement en ligne, contexte sanitaire oblige. Si, ces derniers jours , nos confrères de Video Games Chronicle laissaient entendre qu'une formule payante était à l'étude, les organisateurs l'annoncent sans détour : les festivités seront accessibles gratuitement.D'ailleurs, du côté des acteurs de l'industrie, "