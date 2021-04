Face à la crise sanitaire, les acteurs de l'industrie vidéoludique ont dû s'adapter, notamment en organisant des conférences en ligne. C'est le cas d'Ubisoft qui, l'an passé, a lancé son Ubisoft Forward. Avec deux éditions à son compteur (la première en juillet, la seconde en septembre), ce format 100% digital reviendra à l'E3 2021. C'est en effet ce que l'éditeur français annonce par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que l'événement aura lieu le 12 juin prochain à 21 heures.L'année dernière, l'Ubisoft Forward a surtout permis de faire connaissance avec Far Cry 6 et le remake de Prince of Persia : les Sables du Temps. Nul doute que le retour de Splinter Cell sera une nouvelle fois espéré du côté des fans. Skull and Bones et Rainbow Six Quarantine pourraient également faire parler d'eux.