Ubisoft s'associe à Tencent pour créer un canoë de sauvetage pour Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six

Jason Schreier avait vu encore juste. Le 15 janvier 2025, le journaliste de Bloomberg annonçait que Ubisoft et le géant chinois Tencent étaient en train d'étudier la possibilité de créer une nouvelle société. Un procédé qui aurait donc pour but de soulager Ubisoft de son énorme charge salariale, puisque le groupe embauche pas moins de 18 000 employés à ce jour. L'enquête de Schreier n'avait pas permis d'aller plus loin que cette analyse stratégique de groupe, mais il était clair que Tencent allait jouer un rôle déterminant dans cette histoire. Il aura donc fallu attendre le 27 mars 2025 et un communiqué pour apprendre que la création de cette entité est désormais officielle et bien réelle.







Valorisée 4 milliards d'euros, cette nouvelle structure sera détenue à hauteur d'environ 25% par Tencent, qui a mis la coquette somme de 1.16 milliard d'euros d'argent frais sur la table, afin de récupérer les trois plus belles licences d'Ubisoft, à savoir Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Cette annonce, qui intervient une semaine après le lancement réussi du jeu Assassin's Creed Shadows dont dépendait une partie de l'avenir d'Ubisoft, est assortie de plusieurs conditions. Pour commencer, Ubisoft ne pourra pas perdre sa majorité dans la nouvelle entité créée pendant deux ans et Tencent ne pourra pas augmenter sa participation pendant cinq ans, à moins que son partenaire ne perde sa majorité.







Il s'agit évidemment d'un nouveau chapitre pour Ubisoft, qui connaît depuis plusieurs années de nombreux échecs. Yves Guillemot reconnaît d'ailleurs une année 2024 difficile, émaillée de lancements décevants et d'une dégringolade boursière. Avec cette filiale, qui doit être finalisée avant la fin de l'année et dont la dénomination n'est pas encore connue, Ubisoft entend renforcer son bilan pour ne pas se retrouver dans une situation financière catastrophique, mais qui permet au Chinois Tencent d'affirmer encore un peu plus sa position au sein de l'entreprise française. Le rapprochement des deux entreprises avait commencé en 2022, lorsque Yves Guillemot avait ouvert à Tencent une prise de participation dans le capital de la Holding Guillemot Brothers, à hauteur de 49,9%. Et si l'on en croit Frédérick Duguet, le directeur financier, "Ubisoft a reçu de multiples expressions d'intérêt qui se sont traduites par plusieurs offres non engageantes sur différentes options". Preuve une fois encore que Tencent profite d'une position privilégié dans le dialogue avec le Français Ubisoft.







Ubisoft en a profité pour révéler que le succès d'Assassin's Creed Shadows continue de grossir, avec désormais 3 millions de joueurs dans le monde depuis sa sortie le 20 mars dernier. Il s'agit aussi du plus grand nombre d'exemplaires vendus de l'histoire de la franchise pour le jour de sa sortie après Assassin's Creed Valhalla, tandis que le jeu a déjà enregistré plus de 40 millions d'heures de jeu au total. Cette communication inhabituel soulève de nombreuses questions, notamment de la part de ses détracteurs qui estiment que le succès d'Assassin's Creed Shadows est truqué. Il est vrai que depuis le départ, Ubisoft communique sur le nombre de joueurs et non sur les ventes réelles, et que pour certains, il s'agit-là d'une manière de noyer le poisson.



Selon certaines estimations, Assassin's Creed Shadows possède un ratio de 73% des ventes sur consoles, contre 27% sur PC. Sur Steam d'ailleurs, le jeu se serait écoulé à 480 000 exemplaires environ dans le monde, tandis qu'en France, le nombre de copies vendues en version physiques se chiffrent à 120 000. On attend maintenant que Ubisoft daigne révéler les chiffres de vente désormais, et non le nombre de joueurs.