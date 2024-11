Splinter Cell : le film avec Tom Hardy et Doug Liman a été annulé, les raisons sont données

En gestation depuis plus de 10 ans, le projet du film live-action Splinter Cell est aujourd'hui bel et bien annulé. C'est son producteur Basil Iwanyk qui l'a annoncé au site The Direct lors de la promotion des 10 ans de la saga John Wick. Il regrette que le projet ne soit pas allé à son terme, car pour lui, "ce film aurait été génial". Auteur, scénariste et réalisateurs n'ont visiblement pas trouvé la bonne formule à l'écouter, sachant que des soucis de budget sont aussi à mettre dans cette annulation.



"On a juste pas trouvé la bonne façon de le faire, ni sur le plan du scénario, ni sur celui du budget. Mais il allait être génial. Nous avons eu un million de versions différentes, mais le film allait être hardcore et fantastique. C'est l'un des films qui nous a échappé, et c'est vraiment triste".



On rappelle que l'annonce d'un film Splinter Cell a été lancé par Ubisoft en 2012, avec l'envie de choisir Tom Hardy dans le rôle de l'agent discret et qui agit dans l'ombre. Le comédien est très demandé à cette époque, puisqu'il est à l'affiche du film The Dark Knight Rises dans le rôle iconique de Banes. Autre élément qu'il faut aussi prendre en compte : se lancer dans la production d'un film Splinter Cell alors qu'aucun jeu ne soit sorti en 10 ans, c'est aussi prendre le risque de parler à une infime partie du public. Car il faut bien admettre que la franchise n'existe sans doute plus vraiment aux yeux de la nouvelle génération, et ce malgré l'arrivée d'une série Netflix en dessin animé. Mais on imagine que c'est la plateforme de streaming qui payera les pots cassés...