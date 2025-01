Ubisoft ferme un autre de ses studios, 185 employés perdent leur emploi

On ne vous apprend rien, Ubisoft traverse sa plus grande crise financière, et il ne se passe pas une semaine sans qu'on apprenne une mauvaise nouvelle autour de l'éditeur français. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque l'éditeur français a annoncé la fermeture d'un de ses nouveaux studios, Ubisoft Leamington, situé au Royaume Uni, menant à un plan de restructuration et au licenciement économique de 185 employés.



"Dans le cadre de nos efforts continus pour prioriser les projets et réduire les coûts afin d’assurer la stabilité à long terme d’Ubisoft, nous avons annoncé des restructurations ciblées au sein des studios de Düsseldorf (Allemagne), de Stockholm (Suède) et d’Ubisoft Reflections (Angleterre), ainsi que la fermeture définitive du site d’Ubisoft Leamington. Malheureusement, cela devrait affecter 185 employés parmi les quelques 19 000 salariés que compte l’entreprise dans le monde."



Un nouveau coup dur quelques semaines après l'annonce de la fermeture des antennes de San Francisco et d'Osaka, et et la réduction progressive de celle de Sydney (Australie) après l'arrêt du jeu XDefiant. Cette annonce intervient quelques jours à peine après l'article du journal Les Echos qui nous apprend que Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, se serait rendu en Arabie Saoudite avec Emmanuel Macron (et quelques 50 autres chefs d'entreprise) pour nouer des partenariats stratégiques et économiques entre la France et le pays mené par Mohammed Ben Salmane. Ubisoft aurait alors trouvé un accord avec Savvy Games pour développer un nouveau DLC au jeu Assassin's Creed Mirage, et peut-être trouver des financements en plus pour essayer de sortir l'entreprise française de ce marasme économique.



On rappelle que le géant chinois Tencent fait également partie des partenaires avec lesquels Ubisoft se rapproche pour tenter de sortir de la crise, avec notamment la création d'une nouvelle entité qui pourrait racheter certains actifs telles que des licences de jeux vidéo et certains studios de développement. Tout repose sur les épaules du jeu Assassin's Creed Shadows qui a été repoussé au 20 mars 2025.