Ubisoft : le rachat par les Chinois de Tencent serait bien avancé selon Reuters, mais à certaines conditions

Ubisoft va-t-il battre pavillon chinois plus vite qu'on ne le pense ? C'est du moins ce que nous laisse sous-entendre une indiscrétion de la part de l'agence de presse Reuters, qui indique que les discussions entre l'éditeur français et Tencent sont bien plus avancés qu'on ne le pense. Deux sources concordantes et proches du dossier ont en effet indiqué que la famille Guillemot est depuis plusieurs semaines en pourparlers avec le géant chinois du jeu vidéo, mais aussi d'autres investisseurs, afin de financer un rachat d'Ubisoft, avec cette idée de sortir l'entreprise de la bourse. Selon les sources de Reuters qui souhaitent garder l'anonymat, la famille Guillemot aurait indiqué vouloir conserver le contrôle de la société.









Tencent, qui est actuellement le deuxième actionnaire d'Ubisoft, ne s'est pas encore exprimé sur le rachat ni même l'augmentation de sa participation dans la société. Cela s'explique en partie par le fait que Tencent a demandé à avoir davantage son mot à dire sur les décisions futures du conseil d'administration, notamment sur la distribution des flux de trésorerie en échange du financement de l'opération, ce qui n'a pas été convenu avec la famille Guillemot. Les discussions entre les deux parties sont en cours car Tencent veut également empêcher toute prise de contrôle hostile potentielle d'Ubisoft par d'autres investisseurs, précisant que le plan de Tencent est de patienter et d'attendre que les Guillemot acceptent un accord. Tencent pourrait choisir de ne pas augmenter sa participation dans Ubisoft, car elle considère que sa participation directe actuelle de près de 10 % dans Ubisoft est suffisante pour maintenir sa coopération commerciale avec la société dans le domaine des jeux.



Contacté par Reuters, Tencent a refusé de commenter la situation, tout comme du côté de chez Ubisoft où l'on continue de ne pas répondre à ses rumeurs qui deviennent cependant très insistantes et de plus en plus précises. "Nous restons déterminés à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de toutes nos parties prenantes", a déclaré un porte-parole d'Ubisoft. "Dans ce contexte, comme nous l'avons déjà indiqué, la société examine également toutes ses options stratégiques". En octobre, Ubisoft a déclaré qu'il examinait régulièrement "toutes ses options stratégiques", mais a refusé de commenter davantage un rapport sur un intérêt de rachat.







Les actions d'Ubisoft ont augmenté de 16% après la publication de l'article de Reuters. Ses actions s'échangeaient en hausse de 12,1% à 13,2 euros à 14h45 GMT. Les discussions de rachat interviennent alors que certains actionnaires minoritaires, dont AJ Investments, font pression pour une sortie de la bourse ou une vente d'Ubisoft à un investisseur stratégique dans le contexte de la chute du cours de l'action, avait précédemment rapporté Reuters. Les actions de la société sont tombées à leur plus bas niveau de la dernière décennie en septembre après avoir réduit ses prévisions en raison de ventes plus faibles que prévu et reporté le lancement du titre "Assassin's Creed Shadows".



On a aussi appris il y a quelques jours l'arrêt du jeu XDefiant et, par conséquent, fermerait ses studios de production à San Francisco et Osaka, tant en réduisant la voilure chez Ubisoft Sydney. Ubisoft est dirigé par la famille Guillemot, qui détient 15 % de l'entreprise, suivie par Tencent qui en détient un peu moins de 10 %, selon les données de LSEG. La famille détenait environ 20,5 % des droits de vote nets d'Ubisoft tandis que Tencent en détenait 9,2 % à la fin avril, selon le dernier rapport annuel de l'entreprise.