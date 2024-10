Ubisoft serait prêt à se faire racheter par les Chinois de Tencent, la bourse s'affole !

On le sait, depuis quelques semaines, Ubisoft ne se porte pas très bien. Entre les ventes très décevantes de Star Wars Outlaws, l'action en bourse qui a atteint son seuil le plus bas depuis 10 ans, la lettre ouverte de certains investisseurs mécontents qui demandent le départ d'Yves Guillemot, puis le report soudain d'Assassin's Creed à 2025, l'éditeur français est au milieu d'une crise importante. Pour stopper l'hémorragie et tenter de sauver le navire, Yves Guillemot serait en train d'envisager le rachat d'Ubisoft par le Chinois Tencent fin de sortir de la bourse et devenir à nouveau une société privée. C'est le très sérieux journal Bloomberg qui révèle l'information, qui a eu une réaction immédiate en bourse, puisque le cours de l'action s'est envolé de 31,08% pour atteindre les 13,94€ et prend la tête de l'indice SBF 120.



Il faut dire que Tencent et la famille Guillemot se sont déjà rapprochés en 2022, lorsque le groupe chinois a été gentiment invité par la famille Guillemot à acquérir 49,9% du capital, sachant que le conseil d’administration d'Ubisoft a autorisé Tencent à porter sa participation en direct de 4,5% à 9,99%, avec l'interdiction pour le groupe chinois de vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans, et ne pourra pas non plus augmenter sa participation au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d’Ubisoft avant 8 ans. Mais pour empêcher la faillite suite aux derniers événements, les deux entreprises envisageraient donc d'allées plus loin ensemble. "Les réflexions n'en sont qu'à leur début et il n'est pas certain qu'elles aboutissent à une transaction" explique l'agence de presse. "Tencent et la famille Guillemot envisagent également d'autres solutions", selon ces sources. Interrogé par AOF, Ubisoft n'a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet.





Si Tencent accepte la proposition d'Ubisoft, l'éditeur français deviendrait alors le deuxième gros acteur du jeu vidéo à battre pavillon chinois, puisque Quantic Dream a déjà accepté de devenir un filiale de NetEase en 2022.