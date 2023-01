Far Cry 7 & Far Cry Multijoueur : les premières infos ont fuité, le point sur ce qu'on sait

Si les dernières nouvelles autour d'Ubisoft n'ont guère été enthousiasmantes ces dernières semaines, avec notamment une crise financière assez grave et des jeux qui sont à la fois repoussés et annulés, l'éditeur serait cependant en train de travailler dur autour de la licence Far Cry. Il faut dire que la licence est sans doute l'une des plus lucratives avec Assassin's Creed, bien que les ventes de Far Cry 6 furent décevantes dans leur globalité (aucun chiffre n'a été révélé par Ubisoft à ce jour). Toutefois, si l'on en croit les indiscrétions de certains journalistes, un Far Cry 7 et un Far Cry multijoueur serait actuellement en prépration. Le premier insider à vendre la mèche n'est autre que Tom Henderson, qui s'est allé à quelques indiscrétions sur le site Insider Gaming . Il explique que ces deux titres Far Cry devaient exister en tant qu'un seul et même jeu, mais qu'il a été décidé d'en faire deux expériences différentes, une solo et une autre entièrement multijoueur avec un suivi régulier, histoire de se caler avec ce qui se fait chez la concurrence, Call of Duty Warzone pour ne pas le citer.Toujours selon Tom Henderson, le Far Cry 7 solo serait connu sous le nom de Project Maverick et que le développement serait opéré du côté d'Ubisoft Montréal - on pense que les deux projets ont une forte implication d'Ubisoft Montréal. Selon plusieurs personnes ayant travaillé sur le projet et qui souhaitent rester anonymes, Far Cry 7 aurait changé de vision à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Tom Henderson déclare que le jeu se déroulerait dans la nature sauvage de l'Alaska, avec une expérience basée sur la survie, sachant qu'il possède des captures d'écran qu'on lui a demandé de ne pas révéler publiquement, où l'on peut apercevoir des coffres à piller et des zones d'extraction. Pour l'heure, il faut se contenter de ces quelques bribes d'informations qui sont d'ailleurs sujettes à changer, car rien ne nous dit s'il ne s'agit pas de croquis préparatoires qui ont depuis été abandonnés. Dernier élément cependant, selon les informations de Henderson, ces nouveaux Far Cry ne verrait pas le jour avant au moins 2025. On a encore quelques années devant nous.