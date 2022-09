Assassin's Creed au Japon : le jeu serait en développement, Ubisoft prêt à réaliser le rêve des fans ?

Depuis hier soir, la communauté Assassin's Creed est en ébullition. En effet, l'insider Tom Henderson - réputé pour la fiabilité de ses informations - a confirmé qu'Ubisoft planchait actuellement sur un épisode ayant comme contexte historique le Japon féodal. En juillet dernier , le journaliste Jeff Grubb évoquait déjà le pays du Soleil-Levant comme destination potentielle, mais il ne s'agissait alors que d'une simple rumeur. Là, il semblerait que ce soit gravé dans le marbre puisque l'éditeur français aurait prévu de lever le voile sur Assassin's Creed Red (il s'agirait du nom de code du jeu) lors de l'Ubisoft Forward qui, on le rappelle, aura lieu ce samedi 10 septembre et débutera à 21 heures. Le titre serait développé par Ubisoft Quebec, le studio derrière Assassin's Creed Odyssey.Manifestement bien informé sur le futur de la série, Tom Henderson ajoute dans son papier que l'événement permettra aux équipes d'Yves Guillemot d'officialiser Assassin's Creed Hexe (ou Assassin's Creed Neo), un autre épisode qui, lui, serait développé par Ubisoft Montréal. Selon les premiers détails distillés par l'insider, l'univers du jeu devrait radicalement changer de ce que l'on a connu jusqu'à présent puisque l'aventure se déroulerait à la fin du Saint-Empire romain germanique, avec comme toile de fond une chasse aux sorcières. A priori, Assassin's Creed Red et Assassin's Creed Hexe seraient les deux premiers jeux d'Assassin's Creed Infinity, le fameux hub autour duquel devraient s'articuler différentes époques.Toujours d'après Tom Henderson, Ubisoft aurait également dans ses cartons Assassin's Creed Jade, un jeu destiné aux mobiles et dont l'aventure prendrait place en Chine. Une dernière extension pensée pour Assassin's Creed Valhalla devrait être présentée, sans oublier Project Nexus, l'épisode conçu pour la réalité virtuelle. Concernant ce dernier, Tom Henderson n'est pas en mesure de dire s'il sera ou non montré lors de l'Ubisoft Forward. À noter que de son côté, Jason Schreier confirme ces bruits de couloir via Bloomberg , en précisant qu'Assassin's Creed Red et Assassin's Creed Hexe ne devrait pas débarquer avant 2024.Enfin, pour ce qui est d'Assassin's Creed Mirage, une sortie au printemps 2023 serait l'option envisagée au sein d'Ubisoft.