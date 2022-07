Assassin's Creed : le point sur les dernières rumeurs, le Japon enfin comme période historique ?

Si Ubisoft a donné rendez-vous en septembre pour évoquer l'avenir d'Assassin's Creed - très vraisemblablement lors de l'Ubisoft Forward qui aura lieu le 10 à 21 heures - cela n'empêche pas les insiders de continuer de gratter des informations auprès de leurs sources, quitte à partir dans tous les sens. Ce qui semble acquis, c'est que le futur de la série passera par deux jeux : Assassin's Creed Rift et Assassin's Creed Infinity.Concernant Assassin's Creed Rift, le Youtubeur ACG a indiqué il y a quelques jours que l'aventure se déroulerait durant l'époque des Aztèques. Une affirmation rapidement démentie par le très sérieux Jason Schreier qui est formel : Assassin's Creed Rift prendra place à Bagdad. Pour mémoire, cet épisode - toujours selon les bruits de couloir - devrait se focaliser sur Basim Ibn Ishaq, un personnage majeur d'Assassin's Creed Valhalla, avec notamment des mécaniques de gameplay tournant essentiellement autour de l'infiltration. À l'origine pensé comme une extension de Valhalla, le jeu arriverait finalement sous la forme d'un stand-alone pendant le premier semestre 2023.Pour ce qui est d'Assassin's Creed Infinity, les insiders croient savoir qu'il proposera une expérience orientée jeu service, avec donc plusieurs héros et différentes périodes. Et selon les dernières indiscrétions du journaliste Jeff Grubb , l'une d'elles serait le Japon. Ce n'est pas la première fois que le pays du Soleil-Levant est cité comme contexte historique potentiel, les fans se souvenant sans doute des rumeurs concernant Assassin's Creed Warriors et son héroïne Akako Shiratori. Mais en réalité, ce fantasme d'un épisode se déroulant au temps des samouraïs remonte à Assassin's Creed IV : Black Flag (2013), un rêve qui a pu être assouvi depuis par l'excellent Ghost of Tsushima. Quoi qu'il en soit, contrairement à Assassin's Creed Rift, Assassin's Creed Infinity (2024-2025) reprendrait l'approche RPG des derniers jeux de la franchise, et aurait donc des ambitions beaucoup plus grandes.Vivement qu'Ubisoft mette de l'ordre dans tout ça.