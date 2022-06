Assassin's Creed : Ubisoft donne rendez-vous pour évoquer le futur de la licence

Hier, Ubisoft avait alerté les fans d'Assassin's Creed qu'un livestream consacré à la série pour célébrer ses 15 ans serait diffusé aujourd'hui. Alors que la communauté pensait que l'éditeur français allait enfin lever le voile sur l'avenir de la franchise, on serait tentés de dire que la montagne a accouché d'une souris. En effet, il va falloir patienter jusqu'au mois de septembre pour connaître véritablement les plans d'Yves Guillemot et de ses équipes, sachant qu'Ubisoft n'a communiqué aucune date précise pour le moment.On profite de l'occasion pour rappeler que selon les derniers bruits de couloir, le futur de la licence devrait passer par Assassin's Creed Rift et Assassin's Creed Infinity. Assassin's Creed Rift se focaliserait sur Basim Ibn Ishaq (un personnage majeur d'Assassin's Creed Valhalla) et arriverait durant le premier semestre 2023. Quant à Assassin's Infinity, il prendrait la forme d'un jeu service s'articulant autour des prochains épisodes. Sa sortie ne devrait pas intervenir avant 2024-2025.