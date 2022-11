Splinter Cell Remake : Ubisoft lâche les 1ères images du jeu pour les 20 ans de la série

Ubisoft semble vouloir passer la seconde avec le remake de Splinter Cell. En effet, après avoir officialisé le développement du jeu il y a bientôt un an , l'éditeur français a mis en ligne une vidéo célébrant les 20 ans de la série et dans laquelle Chris Auty (directeur créatif), Christian Carriere (directeur technique), Andy Schmoll (senior game designer) et Zavian Porter (directeur associé du level design) dévoilent les premiers visuels de Splinter Cell Remake."Ce n'est pas qu'une version remasterisée, prévient Chris Auty. On refait tout depuis le début. On refait tout en partant de rien, tout sera frais." "Oui, nous voulons créer ce remake de qualité et faire de notre mieux, précise Zavian Porter. Cela devrait nous aider à proposer une bonne base pour la franchise à l'avenir." Bien évidemment, les développeurs ont été attentifs à la réaction des fans lors de l'annonce du jeu. "Nous avons vu de super publications dans la communauté, confie Christian Carriere. Il y avait une lettre ouverte sur le subreddit. Nous avons vu ça sur les réseaux sociaux, et cela nous donne beaucoup de force.""Et bien entendu, avec le remake, 20 ans plus tard, on peut revoir le scénario, les personnages, l'histoire du jeu, améliorer les choses, notamment celles qui n'ont pas bien vieilli, souligne Chris Auty. Mais le centre de l'histoire, de l'expérience reste le même." "Nous avons aussi exploré de nouvelles idées et des fonctionnalités d'autres titres de Splinter Cell", indique pour sa part Andy Schmoll. Histoire de calmer l'impatience des adeptes, Chris Auty avoue que le chantier n'en est qu'à ses balbutiements et que les équipes sont encore en plein prototypage. "Nous ne voulons rien presser, assure-t-il. Nous voulons nous assurer d'avoir un jeu parfait, tout bien faire, avoir une expérience d'une qualité incroyable."Un peu comme Sam Fisher, les équipes d'Ubisoft Toronto vont à présent disparaître dans l'ombre pour continuer de travailler d'arrache-pied sur Splinter Cell Remake qui s'appuiera entre autres sur le Snowdrop Engine (The Division). En clair, il n'y a aucune chance - même s'il ne faut jamais dire jamais - qu'un trailer soit diffusé lors des Game Awards 2022 qui auront lieu le 8 décembre prochain. On profite de l'occasion pour rappeler qu'en octobre dernier, David Grivel, le réalisateur du jeu, avait annoncé son départ pour voguer vers de nouvelles aventures. Il avait notamment travaillé sur Splinter Cell Blacklist, Assassin’s Creed Unity, Far Cry Primal, 5, 6 ou encore Ghost Recon Future Soldier.