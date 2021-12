Splinter Cell : pourquoi un Remake et pas un nouvel épisode ? On vous explique pourquoi...

Après des années de rumeurs, qui se sont intensifiées ces dernières semaines, le retour de Splinter Cell vient d'être officialisé par Ubisoft, qui a posté un long message sur son site officiel . On apprend qu'il s'agira d'un remake et que c'est le studio Ubisoft Toronto qui est en charge de faire revenir Sam Fisher sur le devant de la scène. Dans l'interview qui est donnée sur le site d'Ubisoft, on apprend que le premier épisode est refait from scratch, en utilisant cette fois-ci le Snowdrop Engine, le fameux moteur qui a été utilisé pour les jeux The Division notamment. Les équipes de développement repartent donc d'une feuille blanche en matière de création d'assets (modélisation, décors, textures, etc.), tandis que l'histoire restera la même, sachant que les développeurs peuvent s'autoriser quelques petits changements ou réajustements s'il le faut. Ubisoft Toronto précise également qu'en choisissant de faire un remake du premier Splinter Cell, c'est aussi la garantie de renouer avec les origines de la saga, avec une approche plus infiltration et donc moins "action" que les derniers épisodes.Le développement du jeu n'en est qu'à ses débuts, et Ubisoft Toronton a même lancé une campagne de recrutement pour inviter des développeurs motivés à rejoindre le projet. Il est donc difficile d'établir une date de sortie, sachant que les plateformes n'ont pas été communiquées non plus. Face à l'annonce de ce remake, nombreuses sont les personnes à se demander pourquoi Ubisoft ne se lance pas directement dans la création d'une suite plutôt que la restauration du tout premier épisode ? Il faut comprendre que la licence Splinter Cell, aussi prestigieuse qu'elle soit dans le paysage vidéoludique, a beaucoup perdu en notoriété. Le dernier épisode en date, Blacklist, est sorti en 2013 et les ventes de ce dernier n'ont pas été à la hauteur des ambitions d'Ubisoft. Sans doute parce que la série s'est perdue dans les méandres du jeu d'action pur et dur, en oubliant au passage son ADN véritable. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si depuis queleques années, on observe de nombreuses cross-over entre Splinter Cell et d'autres jeux du catalogue Ubisoft. C'est à la fois pour tâter le terrain et observer s'il y a une certaine appétence du public à voir revenir Sam Fisher. De même, en optant pour un remake, Ubisoft limite la casse et fait des économies d'échelle, car un véritable nouvel épisode coûte évidemment plus cher qu'un produit déjà existant à restaurer. En attendant d'avoir savoir davantage, voici la vidéo d'annonce officielle.