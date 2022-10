Splinter Cell Remake : le game director du jeu a quitté Ubisoft, les raisons évoquées

A l'image de Silent Hill, dont le retour vient enfin d'être officialisé par Konami , Splinter Cell est une licence qui manque aux joueurs. Depuis de nombreuses années (2016 pour être précis), la rumeur d'un come-back a traîné ses guêtres sur les internets avec des indices laissés ici et là par Ubisoft. Il aura fallu attendre décembre 2021 pour que l'éditeur français officialise son développement, avec toutefois une précision, le développement n'en est qu'à ses balbutiements. Ubisoft Toronto avait même posté des offres d'emploi pour renforcer l'équipe. Malheureusement, un peu moins d'un an après le début du chantier, une mauvaise nouvelle vient de frapper la production, puisque nous avons appris le départ de David Grivel, le game director du jeu. Ce dernier a posté sur son compte LinkedIn "qu'il était temps pour lui de voguer vers une nouvelle aventure", sans préciser les raisons de son départ.

Il est temps pour moi d'embarquer dans une toute nouvelle aventure. 11 années, ça représente une longue période qu'il est quasiment impossible de résumer en un seul post, mais je peux dire que j'ai vraiment eu beaucoup de chance de travailler avec des gens talentueux durant toutes ces années, et de me faire autant d'amis. D'Ubisoft Paris (Ghost Recon Future Soldier) à Ubisoft Toronto (Splinter Cell Blacklist, Assassin’s Creed Unity, Far Cry Primal, 5, 6 et Splinter Cell Remake), j'ai eu l'opportunité de travailler sur différentes licences que j'aime en tant que joueur. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux avec qui j'ai travaillé au sein d'Ubisoft. Ce n'est qu'un aurevoir, pas un adieu, car l'industrie étant petite, je m'attends à ce que nos chemins se croisent de nouveau à l'avenir.

Avant d'être choisi pour diriger l'équipe de Splinter Cell Remake, David Grivel avait travaillé sur Ghost Recon Future Soldier chez Ubisoft Paris avant de déménager à Ubisoft Toronto pour travailler sur Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, 5 et 6 et plus récemment le prochain remake de Splinter Cell. On ignore qui le remplacera à la tête de Splinter Cell Remake, mais rappelons que le développement du jeu n'en est qu'à ses débuts. D'ailleurs, en septembre dernier, Ubisoft Toronto était à la recherche d'un scénariste capable de moderniser le script tout en restant fidèle au matériau d'origine. De ce qu'on le sait sur cette restauration du jeu furtif avec Sam Fisher, c'est qu'il utilise le moteur Snowdrop (celui de The Division et qui est utilisé pour créer Avatar : Frontiers of Pandora et le prochain jeu Star Wars d'Ubisoft), ce qui devrait permettre d'obtenir un rendu visuel de haute volée. Le gameplay, quant à lui, devrait revenir aux origines de la série avec des la plupart des mécaniques s'articulant autour de l'infiltration. Reste à savoir comme le retour de l'agent Fisher va s'opérer scénaristiquement parlant, on attend évidemment des nouveautés dans ce remake.