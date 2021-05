E3 2021 : Microsoft et Bethesda feront une conférence main dans la main

L'E3 2021 approche à grand pas et, comme d'habitude, l'excitation est de mise. Enfin, presque, car il faut dire que le célèbre salon a un peu perdu de sa superbe depuis quelques années : d'abord avec le désistement de Sony en 2019 puis avec la suppression pure et dure de l'édition 2020 , crise du coronavirus oblige. Pour cette année, la formule ne sera pas non plus complètement rétablie puisque l'on aura droit à une mouture 100% digitale. C'est un peu moins grandiloquent, certes, mais c'est toujours ça de pris et, surtout,En l'occurrence, le cas s'applique bien à Microsoft puisque l'on vient d'apprendre dans une interview du Figaro avec Matt Booty, directeur des studios Xbox, queUne alliance totalement assumée et évidemment prévisible, l'éditeur s'étant fait racheter récemment par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars . Si Matt Booty ne se risque pas à parler des jeux présents lors de ce show estival, il déclare toutefois que: on pense notamment à Starfield, le prochain gros RPG spatial de Bethesda, qui devrait enfin donner une fenêtre de sortie lors de l'E3 2021 . Autant dire que l'on a hâte de voir tout ça.