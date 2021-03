Microsoft : le rachat de Bethesda validé, des exclus à venir sur Xbox et PC

Récemment, on apprenait que des jeux non annoncés pourraient sortir en 2021 chez Microsoft. Les deux noms qui reviennent le plus souvent sont Forza Horizon 5 et Wolfenstein 3.



l est vital que les équipes de Bethesda puissent continuer à développer des jeux comme elles l’ont toujours fait", souligne-t-il.Récemment, on apprenait que des jeux non annoncés pourraient sortir en 2021 chez Microsoft. Les deux noms qui reviennent le plus souvent sont Forza Horizon 5 et Wolfenstein 3. our fêter ce moment spécial comme il se doit, nous ajouterons plus de jeux Bethesda au catalogue du Xbox Game Pass dès cette semaine." Par ailleurs, même s'il l'avait déjà souligné il y a quelques mois, Phil Spencer souligne que ce rachat ne changera en rien la philosophie des équipe de Bethesda Softworks. "I

Avec l’arrivée des équipes créatives de Bethesda, les joueuses et les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox, le PC et le Game Pass seront les meilleures plateformes pour profiter des nouveaux jeux Bethesda et que certains d’entre eux, à l’avenir, seront des exclusivités Xbox et PC", peut-on lire.Avant d'ajouter un peu plus loin : "P