Xbox : Microsoft continue d'améliorer l'accessibilité pour les joueurs handicapés

Quand il s'agit d'accessibilité, Microsoft et Xbox ont un train d'avance sur tout le monde, ce n'est un secret pour personne. Le géant américain annonce d'ailleurs une série de mises à jour et d’actions en faveur des 429 millions joueuses et joueurs en situation de handicap à travers le monde. Des petites choses qui permettent en effet d'améliorer le confort et l'utilisation de ses Xbox au suotidien et dont voici les détails sans plus attendre.

- Un nouveau canal "Accessibilité" sur le Xbox Store et Xbox.com qui comprend des centaines de jeux et des milliers de tags d’accessibilité, permettant aux joueuses et joueurs de trouver encore plus facilement leur prochain jeu préféré correspondant à leurs besoins.



- Une mise à jour de l’appairage sans fil qui ne nécessite plus de contact direct avec la console. Depuis le confort d'un canapé, d'un fauteuil roulant ou encore d'un lit d'hôpital, les joueuses et joueurs peuvent désormais mettre leur console en mode d'appairage à l'aide d'une télécommande multimédia Xbox, de la commande vocale de l'assistant numérique ou d'une manette déjà appariée pour connecter une nouvelle manette à leur console.



- Un nouveau menu "Paramètres d'accessibilité" sur les widgets Xbox dans la Game Bar. Favorisant une expérience de jeu plus accessible sur PC, ce nouveau menu permet aux joueuses et joueurs de localiser encore plus facilement les paramètres d'accessibilité sur la plateforme.



- Une nouvelle étape pour le programme "Xbox Accessibility Ambassador Explorer Path". Après plus de 2 millions de quêtes accomplies depuis son lancement en octobre 2022, Xbox est heureux d’annoncer que dans les mois à venir, le programme intégrera des évaluations de connaissances ainsi que de nouveaux badges pour célébrer les compétences acquises par les ambassadeurs en matière d’accessibilité.



- La mise en place du "Playbook for Accessible Gaming Events", un guide pour la gestion des événements regroupant 12 bonnes pratiques que Xbox a apprises auprès des joueuses et joueurs en situation de handicap au fil des ans.



- Une reconfiguration des touches vers le clavier pour les manettes Elite 2 et Adaptive Controller. Dans les mois à venir, les joueurs et les joueuses pourront réassigner les boutons de leurs manettes Adaptive Xbox ou Elite 2 aux près de 90 touches de leur clavier. Cela permettra notamment aux joueuses et joueurs à mobilité réduite d'utiliser la manette adaptative Xbox dans les jeux qui ne prennent en charge que la souris et le clavier.