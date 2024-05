Xbox : fermeture de studios, Game Pass pas rentable, vers une stratégie perdue d'avance ?

Avec la fermeture de 4 studios chez Bethesda, une communication catastrophique de la part de Sarah Bond et des déceptions chez les développeurs qui se sont fait racheter des milliards, Microsoft et la marque Xbox ne sont plus vraiment en odeur de sainteté aujourd'hui. Il faut dire que depuis quelques jours, le géant américain enchaîne les mauvaises nouvelles, les déconvenues et les prises de parole maladroites, pour ne pas dire catastrophiques, à tel point qu'à une semaine de la sortie de Hellblade 2, presque tout le monde a oublié que le jeu sortait, même au sein de chez Xbox j'ai envie de dire, puisqu'il n'y a aucun marketing autour du jeu. A quoi joue Microsoft ? Le géant américain a-t-il perdu la confiance de sa communauté ? Son business model basé sur le Game Pass est-il vraiment une bonne idée in fine ? Quand il se murmure que ce n'est pas fini et que d'autres licenciements vont être annoncés dans les mois à venir, tout laisse à croire que Xbox est redevenu cette machine à fric qui n'en a que faire de l'esprit créatif...











Depuis une semaine maintenant, les marques Microsoft et Xbox ont vu leur image être salement écornée, même au sein de leur communauté et de leur plus grand défenseur. "Xbox est cuit. Comment faire encore confiance à Microsoft ?", s'est insurgé Jez Corden, Rédacteur en Chef du site Windows Central. "Ce n'est pas la marque Xbox que je veux voir. Je ne la reconnais plus, ces derniers temps. À tous les employés affectés par ces fermetures, je veux leur dire que je suis profondément désolé", a également dénoncé le compte Twitter Klobrille, spécialisé dans l’actualité de la Xbox et suivi par 162.000 personnes. Gene Park, journaliste au Washington Post, s'est lui aussi amusé de la situation en rétorquant "qu'une chose est sûre : plus personne ne croira Xbox quand l'un de ses porte-parole dira qu'Hellblade 2 est un hit en puissance pour nous comme pour les joueurs". Des internautes ont aussi déterré un ancien tweet d'Aaron Greenberg, responsable marketing chez Xbox, qui clamait haut et fort en avril 2023 que Hi-Fi Rush était un succès total et que le Game Pass a besoin de se genres de jeux. Des propos qui ont été tenus pas plus tard qu'il y a quelques jours par Matt Booty, le responsable des studios qui s'occupe du sale boulot à la place d'un Phil Spencer bien discret ces temps-ci. "Nous avons besoin de jeux plus petits qui nous donnent du prestige et des récompenses", c'est ce qu'il a dit après avoir fermé Tango Gameworks, les créateurs de Hi-Fi Rush, qui avait commencé à réfléchir à une suite. Des propos qui ont d'ailleurs consterné John Johanas, le game director de Hi-Fi Rush.