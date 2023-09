Xbox : "racheter Nintendo comme un moment de carrière", quand un mail de Phil Spencer fuite

Peut-être avez-vous vu passer la première news sur le gros leak de Microsoft de ce matin, notamment ces documents officiels lâchés par la FTC et le média The Verge qui révèlent l'existence de nouvelles Xbox que Microsoft prépare pour l'année prochain, en 2024. Il ne s'agissait en réalité que de la partie émergée de l'iceberg, car d'autres éléments confidentiels se sont retrouvés dans la nature, comme ce mail Phil Spencer, datant de 2020 et qui met un peu le feu aux poudres. Alors que l'homme essaie de soigner son image auprès des gamers et de toute l'industrie, celui-ci vient de révéler dans un mail qui a fuité que racheter Nintendo serait pour lui : "un moment de carrière". Autant vous dire que sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, ces propos prennent des proportions énormes et que ça relance de plus belle la guerre des consoles. Voici exactement, mot pour mot ce que Phil Spencer avance à ses collègues Chris Capossela (Vice-président exécutif et directeur général du marketing de Microsoft) et Takeshi Numoto (Directeur commercial de Microsoft) :





"Takeshi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que Nintendo serait l'atout principal pour nous dans le domaine des jeux et qu'aujourd'hui, les jeux sont notre voie la plus probable pour devenir pertinents aux yeux des consommateurs. J'ai eu de nombreuses conversations avec le PDG de Nintendo au sujet d'une collaboration plus étroite et j'ai le sentiment que si une entreprise américaine avait une chance avec Nintendo, nous serions probablement dans la meilleure position."



Jusque-là, tout va bien, c'est maintenant que ça devient un peu plus gênant pour Phil Spencer :



"La situation malheureuse pour Nintendo, c'est qu'ils sont assis sur un gros tas de liquidités, ils ont un conseil d'administration qui, jusqu'à récemment, n'a pas poussé à de nouvelles augmentations de la croissance du marché ou de l'appréciation des actions. Je dis "jusqu'à récemment" car notre ancien membre du conseil d'administration de Microsoft, ValueAct, a fortement acquis des actions de Nintendo et j'ai gardé le contact avec Mason Morfit au fur et à mesure qu'il faisait des acquisitions. Il est probable qu'il fasse pression pour obtenir davantage d'actions Nintendo, ce qui pourrait créer des opportunités pour nous. L'acquisition de Nintendo serait un moment de carrière et je crois honnêtement que ce serait une bonne décision pour les deux entreprises. Il faut juste beaucoup de temps à Nintendo pour comprendre que son avenir existe au-delà de son propre matériel. Un long moment.... :)"







On pourrait donc y voir une forme d'arrogance de la part de Phil Spencer qui donne le sentiment de prendre Nintendo et ses dirigeants de haut, estimant que l'avenir du géant japonais se trouve dans les partenariats et par conséquence une acquisition. Avec le tout digital qui se profile et l'avance que Microsoft peut avoir sur la concurrence, Phil Spencer pense évidemment être quelque part le sauveur de la marque Nintendo, une société dont fantasme Microsoft depuis plus de 20 ans. On se souvient qu'en 1999, la firme de Redmond avait tenté d'acquérir Nintendo, qui avait rigolé à gorge déployée quant à la proposition. Un coup dur pour l'ego de Microsoft qui n'a semble-t-il pas encore digéré cet affront.

Pour Phil Spencer, pour parvenir à croquer Nintendo, il faut le faire avec douceur et non vie une action hostile, car ce serait évidemment mal vu par l'industrie et surtout auprès des joueurs, très attachée à la marque Nintendo, synonyme d'enfance heureuse pour de nombreuses personnes. Dans tous les cas, cette volonté d'acquisition serait partagé par le conseil d'administration de Microsoft. Conseil d'administration qui aurait "pris connaissance de l'état des lieux sur Nintendo, mais aussi de Valve et de Warner Bros Games qui sont aussi dans le collimateur de Microsoft. D'ailleurs, toujours selon ces mêmes documents, ce serait la gestion des licences et franchises qui auraient plombé l'acquisition de Warner Bros par Microsoft.



Vous l'avez constaté, le leak est massif et malheureusement pas en faveur de Microsoft en termes d'images, qui continue de passer pour l'ogre fortuné, prêt à tout racheter pour la moindre envie ou par égo démesuré. On va évidemment attendre une intervention de Microsoft et de Phil Spencer pour voir comment les choses vont évoluer, mais là, clairement, la FTC et le media The Verge doivent avoir les oreilles qui sifflent...